I prezzi delle memorie VRAM e DRAM sono destinati a crescere fino all'8% nel prossimo trimestre

La crescente domanda di IA e data center sta provocando un incremento della richiesta di componenti hardware chiave per i PC, uno su tutti le memorie. A questo si aggiunge l'incremento della produzione di HBM, che sommato alla richiesta continua di questi componenti potrebbe far salire i prezzi della DRAM per PC dal 3% all'8% su base trimestrale, secondo la società di ricerche di mercato Trend Force.

Nonostante i rincari non siano mai ben accetti, le previsioni indicano che questi aumenti saranno inferiori rispetto a quelli dei trimestri precedenti, quando i prezzi della DRAM erano saliti del 10%-15% tra gennaio e marzo. Si stima che molti produttori e rivenditori abbiano ancora un inventario significativo di DRAM per PC e la domanda da parte dei consumatori rimanga stabile, riducendo così la pressione sul mercato consumer e retail.

Si nota un segnale positivo nei prezzi spot della DRAM, che continuano a seguire una tendenza al ribasso dal fine maggio.

Tuttavia, la situazione della produzione di DRAM per PC è diversa. Le forniture di HBM di SK hynix e Micron sono già esaurite fino a fine del prossimo anno. Anche se questo potrebbe non influenzare direttamente le linee di produzione della DRAM per PC, le aziende potrebbero decidere di spostare parte della produzione verso l'HBM, riducendo così l'output dei moduli di memoria per i consumatori.

Oltre alla memoria di sistema, anche la VRAM è influenzata dalla domanda di HBM e della RAM per server, con un aumento dei prezzi stima tra il 3% e l'8% su base trimestrale secondo le cifre di TrendForce. Il fattore principale di questo incremento è l'arrivo imminente delle GPU di nuova generazione RTX 50-series, previste per l'autunno 2024. Questi processori grafici saranno equipaggiati con VRAM GDDR7.

Anche le nuove GPU Battlemage Arc di Intel, attese prima delle festività natalizie, dovrebbero utilizzare la nuova tecnologia VRAM. Poiché la GDDR7 è dal 20% al 30% più costosa della GDDR6, si prevede un aumento medio dei costi della VRAM. Questo sarà particolarmente vero quando i produttori di schede grafiche e i loro partner inizieranno a ordinare più memoria GDDR7 per i loro nuovi prodotti.

Anche il mercato dei dispositivi mobili subirà l'influenza dei modesti aumenti dei prezzi della RAM. Sebbene i produttori sembrino intenzionati a incrementare i prezzi per i produttori di smartphone, molti acquirenti hanno ancora una fornitura abbondante ed è improbabile che avvieranno trattative con i fornitori di RAM per ora.

Gli aumenti dei prezzi sono sgraditi, ma fanno parte del fenomeno inflazionistico. Finché l'offerta sarà in grado di soddisfare la domanda, non dovremmo vedere shock tali da far lievitare i costi delle parti per PC nel breve termine.