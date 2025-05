Addio password: Microsoft adotta i passkey come autenticazione di default

L'era delle password tradizionali sta giungendo al tramonto e Microsoft compie un passo decisivo in questa direzione. Il colosso di Redmond ha recentemente implementato l'utilizzo delle passkey come metodo predefinito di autenticazione per tutti i nuovi account, segnando un importante cambiamento nelle strategie di sicurezza digitale. Questa evoluzione rappresenta non solo un miglioramento dell'esperienza utente, ma anche un significativo progresso nella protezione dei dati personali, eliminando alla radice uno dei problemi più comuni della sicurezza online: le password rubate non possono essere utilizzate se semplicemente non esistono.

Il nuovo processo di registrazione è stato notevolmente semplificato. Quando si crea un account Microsoft per la prima volta, viene richiesto solo l'indirizzo email, al quale viene inviato un codice di verifica per confermare l'identità. Completata questa fase, l'utente viene guidato all'aggiunta di una passkey che, sfruttando le funzionalità biometriche già presenti nei dispositivi come Windows Hello, diventa la credenziale principale per accedere all'account senza necessità di memorizzare combinazioni alfanumeriche complesse.

Questa transizione si inserisce in una strategia più ampia che mira a rendere più sicuro e intuitivo l'accesso ai servizi digitali, riducendo drasticamente i rischi associati ai metodi tradizionali di autenticazione e alleggerendo il carico cognitivo degli utenti, sempre più sommersi da password da ricordare.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le passkey non sono una novità recente nel panorama tecnologico. Windows 10 introdusse il supporto per l'accesso senza password già nel luglio 2015, quasi un decennio fa. Tuttavia, come spesso accade con le innovazioni più dirompenti, la diffusione di questa tecnologia ha richiesto tempo per raggiungere la massa critica necessaria.

Il 2022 ha rappresentato un punto di svolta, quando i tre giganti tecnologici, Google, Apple e Microsoft, hanno implementato questo standard nei rispettivi sistemi operativi, creando finalmente l'ecosistema necessario per una sua adozione su larga scala. Nonostante questo allineamento strategico, è stato necessario attendere il 2024 perché la funzionalità venisse estesa agli account Microsoft personali, segnando il completamento di un percorso di trasformazione iniziato anni prima.

La lentezza di questa evoluzione è comprensibile se si considera la complessità del cambiare abitudini consolidate degli utenti e la necessità di garantire che l'infrastruttura tecnologica fosse pronta a supportare questa transizione su scala globale.

L'obiettivo finale è chiaro: un mondo digitale senza password.

Microsoft non nasconde le proprie ambizioni a lungo termine. Joy Chik, Presidente della divisione Identity & Network Access, e Vasu Jakkal, Corporate VP di Microsoft Security, hanno delineato chiaramente la direzione verso cui l'azienda sta puntando: l'eliminazione completa delle password. La strategia prevede un approccio graduale, con un'esperienza utente riprogettata che rileva automaticamente il metodo di autenticazione ottimale invece di offrire tutte le possibili opzioni.

Secondo i dirigenti Microsoft, questa esperienza semplificata consente un accesso più rapido e, dai loro esperimenti, ha già ridotto l'uso delle password di oltre il 20%. Il piano è chiaro: man mano che più persone adottano le passkey, il numero di autenticazioni tramite password continuerà a diminuire fino a quando l'azienda potrà eventualmente rimuovere completamente il supporto per le password tradizionali.

Questo cambiamento non è motivato solo da questioni di comodità, ma rappresenta una risposta diretta alle crescenti minacce alla sicurezza digitale. Gli account senza password rendono significativamente più difficile per i malintenzionati accedere illecitamente ai dati, eliminando alla radice le vulnerabilità associate a tecniche come phishing, keylogging e SIM swapping.

Un ulteriore vantaggio delle passkey è rappresentato dalla protezione che offrono anche in caso di smarrimento del dispositivo. Poiché l'accesso richiede l'utilizzo dei dati biometrici dell'utente legittimo, anche chi entrasse in possesso fisico del dispositivo non potrebbe accedere ai dati protetti. Sebbene soggetti particolarmente determinati e dotati di risorse illimitate potrebbero teoricamente aggirare anche questa protezione, per l'utente medio questo livello di sicurezza rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai sistemi tradizionali basati su password.

Questa evoluzione segna quindi non solo un cambiamento tecnologico, ma anche culturale, nel modo in cui concepiamo la sicurezza digitale, ponendo fine all'era delle password che, nonostante le loro evidenti limitazioni, hanno dominato l'accesso ai servizi online per decenni.