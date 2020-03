AK Informatica colpisce ancora: nuova promo cashback su laptop MSI e assemblati

AK Informatica ha lanciato una nuova offerta cashback dedicata a tutti gli appassionati del mondo del gaming. Se siete alla ricerca di un nuovo computer da gioco e state valutando un PC fisso assemblato con componenti di alta qualità da dei professionisti, potete dare un’occhiata alla gamma di prodotti AK Rig della catena di negozi AK Informatica. Tra le ottime offerte segnaliamo Hephaistos V2 dotato di CPU Intel Core i5-9600k 6 Core, 8GB di RAM DDR4, una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Super con 6GB di VRAM e un’accoppiata SSD+HDD (512GB + 1TB). Il tutto coperto da garanzia estesa di 3 anni e una licenza Windows 10 Home.

Non solo, la promo AK Cashback è valida per chi acquista un qualsiasi portatile da gaming MSI come il potente GS75 Stealth 9SE-493IT dotato di display da 17,3″ FullHD IPS da 144Hz, una CPU Core i7-9750H (chipset HM370), 16GB di RAM DDR4, 1TB di memoria di archiviazione SSD e Windows 10 Pro.

Chiunque acquisti entro il 31 marzo un PC assemblato AK Rig o un laptop da gaming MSI riceverà un buono sconto da 50€ da poter utilizzare sullo shop online AK Informatica oppure direttamente in uno dei tanti negozi della catena a partire dal 1 aprile. La promo è cumulabile con altre offerte AK Informatica.

