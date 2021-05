Alcune RTX 3080 Ti custom potrebbero superare i 2000 dollari

La GeForce RTX 3080 Ti passerà probabilmente alla storia come la scheda grafica della quale Nvidia non è riuscita a mantenere alcuna caratteristica segreta, tuttavia tutte le informazioni che siamo riusciti a raccogliere finora potrebbero farla entrare di diritto nella lista delle migliori schede grafiche di questo periodo.

@momomo_us, famoso leaker che ha fatto circolare parecchie numerosi informazioni nel mondo della tecnologia, ha svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi della scheda grafica proposti da LambdaTek, rivenditore di componenti britannico: si parte dai 2177 dollari della GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC di Gigabyte per arrivare ai 2559 dollari della GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12G di MSI.

Prezzi ovviamente ben lontani dal MSRP di Nvidia, che per riempire il gap creatosi tra tra la RTX 3080 e la RTX 3090 suggerirebbe un prezzo che oscilla tra i 999 dollari e i 1099 dollari (prezzo che fa probabilmente riferimento alla Founders Edition). In ogni caso, vista la situazione in cui verte il mercato delle schede video nell’ultimo periodo, è (purtroppo) un’utopia pensare che i rivenditori rispetteranno l’MSRP dell’azienda. E infatti, come si evince dalla seguente tabella, l’MSRP viene più che raddoppiato quando le schede grafiche arrivano sugli scaffali.

Rivenditore Scheda grafica Numero identificativo Prezzo MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12G V389-057R 2,559$ Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Master GV-N308TAORUS M-12GD 2,559$ Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC GV-N308TGAMING OC-12GD 2,432$ Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC GV-N308TVISION OC-12GD 2,303$ Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC GV-N308TEAGLE OC-12GD 2,177$ Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle GV-N308TEAGLE-12GD 2,177$

L’alternativa più costosa è, come avevamo preannunciato, la Suprim X 12G di MSI: non ci si poteva aspettare altrimenti, considerando che essa rappresenta il fiore all’occhiello dell’azienda. Il prezzo cala leggermente se ci si affida a Gigabyte, tralasciando la Aorus 3080 Ti Master che, seppur venduta allo stesso prezzo della Suprim X 12G, non sappiamo quanto differisca in termini di prestazioni: di conseguenza, non ci possiamo sbilanciare su quale delle due sia più prestante.

In ogni caso, domani mattina alle 7:00 si terrà il keynote di Nvidia, che dovrebbe coincidere con l’annuncio ufficiale delle RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti. Dunque manca solo qualche ora per poterci schiarire le idee a riguardo.