RTX 3080 Ti, un’indiscrezione ne svela il prezzo

Sebbene siano passati più di 6 mesi dal lancio della RTX 3080 da parte di Nvidia, siamo ancora in fase di rumor per ciò che riguarda i dettagli sulla vociferata RTX 3080 Ti. Un nuovo leak sembra però riaccendere le speranze dei giocatori, svelando alcuni dettagli tecnici e lasciando trasparire il fatto che la scheda potrebbe già essere in fase di produzione.

Mantenendo sempre il giusto rapporto qualità / prezzo, come Nvidia vuole (almeno per quanto riguarda l’MSRP), l’azienda propone una GPU GA102 con 10.240 core CUDA, che si appoggeranno a un’interfaccia a 384-bit per sfruttare al meglio la memoria GDDR6X da 12 GB. Le performance dunque dovrebbero essere decisamente superiori a quelle della RTX 3080 (che ha “solo” 8.704 core CUDA), avvicinandosi molto a quelle della RTX 3090 e ai suoi 10.496 core CUDA.

Ma ovviamente tutto ha un prezzo, dunque non aspettiamoci che prestazioni del genere ci vengano regalate: la scheda dovrebbe arrivare sul mercato americano prezzata a 1.099$, proponendosi dunque come alternativa “cheap” della RTX 3090 (che Nvidia Italia propone a 1.550 €). Prezzi stratosferici derivanti dal problema (che da un bel po’ di tempo a questa parte sembra non dare pace alle aziende produttrici di schede grafiche) della carenza dei componenti, accompagnato dall’elevatissima richiesta di GPU visto che ormai risultano praticamente introvabili a causa di una moltitudine di motivi.

Certamente il tasso di produzione delle GPU non aumenterà da un giorno all’altro, ma Nvidia dovrebbe produrre la RTX 3080 Ti specificamente per i giocatori, togliendo quindi dal mercato eventuali miner che non potranno utilizzare la scheda poiché progettata con un apposito driver che punta a dimezzare le performance degli algoritmi di mining.

Rammentiamo che finora tutto ciò che abbiamo in mano sono solamente dei rumors: Nvidia non ha ancora fatto nessun annuncio ufficiale, né tantomeno ha rilasciato qualche commento a proposito. Dunque continuiamo a prendere con le pinze tutto ciò che riguarda questa scheda grafica, almeno fino a maggio, che dovrebbe essere il mese in cui la RTX 3080 Ti dovrebbe essere rilasciata sul mercato.