Alcuni Kindle Colorsoft sono affetti da un fastidioso problema

L'Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition, il primo e-reader a colori dell'azienda, sta deludendo numerosi acquirenti a causa di una striscia giallastra visibile nella parte inferiore del display. Il difetto, segnalato da diversi utenti online, sta influenzando negativamente le recensioni del dispositivo da 299,99€ rilasciato recentemente da Amazon.

La problematica è emersa sui social media, in particolare su Reddit, dove gli utenti hanno condiviso immagini del difetto. Secondo le segnalazioni, la striscia gialla è particolarmente evidente quando lo schermo dovrebbe apparire uniformemente illuminato.

La gravità del difetto sembra variare da dispositivo a dispositivo e pare essere collegata a un recente aggiornamento software.

Alcuni clienti hanno optato per la sostituzione, o il reso, del dispositivo, mentre altri affermano di notare il problema principalmente con l'illuminazione laterale attiva, considerandolo un problema di poco conto.

È possibile che il difetto possa essere risolto tramite un aggiornamento software. Alcuni utenti riportano di aver ricevuto conferma dal servizio clienti Amazon che l'azienda sta lavorando a una soluzione. Curiosamente, diverse persone sostengono che il problema sia comparso solo dopo il primo aggiornamento software rilasciato dall'azienda.

L'entità del problema non è ancora chiara. Sul sito di Amazon, dove il Kindle Colorsoft ha attualmente una valutazione media di 3,1 stelle (nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo), molte recensioni menzionano la barra gialla presente sullo schermo. Alcuni utenti la descrivono come appena percettibile, mentre altri la trovano troppo fastidiosa.

Andrew Liszewski di The Verge, che sta testando il dispositivo, ha commentato: "La decolorazione è più evidente nelle foto che nella realtà, e non l'avrei notata se non fosse stato per le lamentele altrui". Questo commento ci ha ricordato, per certi aspetti, il clamore causato dal Jelly Scrolling dell'iPad Mini (da molti notato solo in seguito alle segnalazioni degli utenti).

Amazon non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al problema. Resta da vedere come l'azienda affronterà questa situazione e se realmente si tratta di una problematica che possa essere risolta tramite aggiornamento software.