Addio backup dei vostri Kindle, Amazon rimuove il download locale

Amazon eliminerà dal 26 febbraio 2025 la funzione che consente di scaricare i libri acquistati sul computer e trasferirli manualmente sui Kindle tramite USB. Questa funzionalità, poco nota alla maggior parte degli utenti Kindle abituati all'invio via Wi-Fi, è particolarmente utile per il backup degli acquisti o la conversione in formati compatibili con altri e-reader.

La rimozione di questa opzione ha sollevato parecchie lamentele tra gli utenti Kindle più affezionati alla piattaforma. Sebbene il processo di download singolo dei libri sia laborioso, offre la tranquillità di avere copie offline di tutti i propri acquisti. Inoltre, è utile quando non si ha accesso a una rete Wi-Fi.

Un ulteriore promemoria che non si possiede realmente gran parte dei contenuti digitali che si consumano.

La decisione di Amazon riaccende il dibattito sulla proprietà effettiva dei contenuti digitali. In passato, l'azienda ha occasionalmente rimosso libri dal suo store online ed eliminato copie dai dispositivi Kindle. Un caso emblematico risale al 2009, quando Amazon rimosse copie di "1984" e "La fattoria degli animali" di George Orwell, spiegando che erano stati pubblicati per errore.

Più recentemente, molti libri di Roald Dahl, tra cui "La fabbrica di cioccolato", sono stati sostituiti con versioni aggiornate contenenti un linguaggio modificato su varie piattaforme di ebook. Senza la possibilità di effettuare backup, gli utenti rischiano di perdere completamente l'accesso ai libri se questi vengono banditi e rimossi.

La funzione di download è anche il modo più semplice per convertire i libri acquistati da Amazon in altri formati come EPUB, utilizzabili su dispositivi alternativi come Kobo. I libri scaricati dal sito web di Amazon vengono forniti nel formato AZW3, che consente una facile rimozione del DRM tramite vari strumenti software.

I modelli Kindle più recenti utilizzano il nuovo formato KFX, introdotto nel 2015, che offre un rendering dei caratteri migliorato e migliori capacità di layout, ma presenta un DRM quasi impossibile da aggirare.

Amazon ha confermato la rimozione della funzione di download dei libri in una dichiarazione a The Verge: "I clienti potranno continuare a leggere i libri precedentemente scaricati sul loro dispositivo Kindle e accedere a nuovi contenuti tramite l'app Kindle, Kindle for web e direttamente attraverso i dispositivi Kindle con capacità Wi-Fi", ha affermato la portavoce Jackie Burke.

Dopo la rimozione di questa funzione, sarà ancora possibile copiare manualmente file ebook e altri documenti sui Kindle tramite USB utilizzando le app di Amazon o soluzioni di terze parti come Calibre. Tuttavia, non sarà più possibile scaricare copie dei libri acquistati direttamente su un computer.