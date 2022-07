Solitamente, i computer portatili sono in grado di supportare molteplici sistemi operativi, da Windows a varie distribuzioni Linux, passando anche per altri OS più di nicchia. Tuttavia, sembra che ciò non sia possibile sugli ultimi notebook prodotti da Lenovo equipaggiati con processori AMD Ryzen.

I colleghi di Phoronix hanno infatti riportato che alcuni laptop Lenovo con CPU Ryzen serie 6000 non permettono l’avvio di altri sistemi operativi, oltre a Windows, a causa del chip di sicurezza Microsoft Pluton. Ricordiamo che quest’ultimo è un nuovo co-processore che offre una sicurezza aggiuntiva a TPM (Trusted Platform Module) emulando un modulo TPM virtualmente sulla CPU.

Il problema è stato scoperto da Matthew Garrett, esperto di sicurezza Linux, quando ha provato a far partire una distro Linux tramite una chiavetta USB sul suo ThinkPad Z13. Secondo Garrett, questa limitazione è assolutamente inutile e superflua, in quanto è molto più importante l’attivazione del TPM rispetto al resto. Infatti, quando viene caricato un sistema operativo diverso da Windows che supporta Secure Boot e TPM, le chiavi precedenti vengono cancellate grazie alle CA di terze parti, rendendole inutilizzabili a eventuali malintenzionati.

Probabilmente questo non sarà un problema per la maggior parte degli utenti, in quanto solitamente Windows è il sistema operativo di riferimento, ma per tutti gli altri si tratta di una scelta davvero incomprensibile. Al momento, non è possibile disattivare questa protezione, ma eventuali aggiornamenti del BIOS potrebbero aggiungere un’opzione dedicata in futuro.

Nell’ultimo Steam Hardware Survey, Linux ha recuperato un po’ di terreno, probabilmente spinto anche dalla recente “console” Steam Deck. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.