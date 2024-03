Linux non è mai stato così popolare, ecco cosa sta succedendo

Linux continua a consolidare la propria posizione nel mercato globale dei sistemi operativi, supportato dalla dominante presenza di Android che, a febbraio 2024, detiene il 43.74% della quota di mercato globale dei sistemi operativi per dispositivi mobili. Windows è ancora saldamente in testa quando si parla di sistemi operativi desktop con una quota del 27.39% ma Linux sta facendo passi da gigante e, al momento, vanta il 4.03% a livello globale.

L'evidente calo dell'interesse di Microsoft per il suo sistema operativo dedicato ai desktop a favore di servizi cloud e SaaS quali Azure e Microsoft 365 sta lasciando un ampio spazio di crescita a Linux, in particolare da quando è possibile eseguire Windows 365 Cloud PC sui desktop Linux.

Anche in ambito gaming, Linux sta guadagnando parecchio terreno grazie all'aggiornamento di Steam che permette di giocare un buon numero di titoli sul sistema operativo del pinguino. Questa evoluzione sta cambiando la percezione di Linux da "sistema inadatto al gaming" a piattaforma progressivamente più accogliente per i giocatori, contribuendo alla sua crescita nel settore.

A questo si aggiunge la semplicità d'uso di alcune distribuzioni Linux, come Linux Mint che sta demolendo il mito del "sistema operativo dedicato agli esperti" dimostrandosi accessibile a chi cerca un'alternativa user-friendly ai più comuni sistemi operativi. Questa facilità d'accesso sta ampliando il bacino di utenza di Linux, dimostrando la sua idoneità sia per attività professionali che per l'intrattenimento domestico.

Infine l'espansione di Linux si deve anche alla popolarità crescente riscontrata in India, dove ha superato MacOS diventando il secondo sistema operativo più utilizzato. Questo fenomeno evidenzia il potenziale di espansione di Linux in economie emergenti ed è spinto dalla vasta comunità di sviluppatori e professionisti IT che lo vedono come una piattaforma affidabile e flessibile. Il futuro sembra sorridere a Linux!