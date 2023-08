La Amazon Gaming Week è l’occasione perfetta per risparmiare notevolmente su prodotti di altissima qualità dedicati proprio al mondo dei videogiochi. Fra le offerte più interessanti spiccano certamente quelle dedicate alle cuffie gaming, con sconti che arrivano al 31%. Sempre più ricche di funzioni atte a rendere l’ascolto in game più realistico e coinvolgente, sono indispensabili non solo per giocare tranquillamente, senza disturbare nessuno, ma possono davvero fare la differenza: mettendo in risalto anche i rumori più impercettibili dei vostri avversari, vi regaleranno un bel vantaggio tattico!

Va sottolineato che l’Amazon Gaming Week durerà solo fino al prossimo 3 settembre, per cui questo è davvero il momento perfetto per potervi aggiudicare il modello dei vostri sogni, riuscendo anche a risparmiare.

Per facilitarvi la scelta, abbiamo selezionato per voi i 7 modelli di cuffie gaming migliori, sia per quanto riguarda la percentuale di sconto che sotto il profilo delle prestazioni. Va poi aggiunto che, per gli articoli più costosi, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Amazon Gaming Week: 7 cuffie gaming in super sconto

Razer BlackShark V2

Iniziamo con un ottimo modello che si avvale della tecnologia wireless Razer HyperSpeed, che garantisce una connessione a 2,4 GHz, offrendo trasmissioni ad alta velocità e latenza estremamente bassa, per un audio fluido e senza interruzioni. Grazie allo sconto del 31% le Razer BlackShark V2 saranno vostre a soli 89,99€ anziché 130,53€. Parliamo di cuffie che sfruttano il driver Razer TriForce Titanium da 50 mm, suddiviso in 3 parti per regolare in modo individuale alti, medi e bassi. L’immersione nell’azione di gioco è ulteriormente garantita dalla cancellazione avanzata del rumore passivo, resa più efficace dai padiglioni chiusi che coprono completamente le orecchie. Il massimo del comfort è garantito dagli auricolari in memory foam ultra morbido, che riducono la pressione sulle orecchie e la sudorazione. Inoltre, il tessuto traspirante mantiene la pelle fresca anche durante sessioni di gioco più intense. Quanto alle comunicazioni, il microfono Razer HyperClear Supercardioid Mic da 9,9 mm rimovibile garantisce un ottimo isolamento vocale e una riproduzione fedele della vostra voce.

Razer Barracuda

Anche in questo caso parliamo di un ottimo modello wireless che vi regalerà una grande comodità unita a ottime prestazioni. Trovate le Razer Barracuda scontate del 23% a soli 101,99€ invece di 132,45€. Questo modello che vi permetterà di scegliere la vostra modalità di connessione preferita grazie a Razer SmartSwitch, per passare rapidamente da Razer HyperSpeed Wireless a 2.4 GHz ad alta velocità al Bluetooth. In questo modo potrete passare da un dispositivo all’altro, godendo sempre di un audio uniforme e coinvolgente. Inoltre, i microfoni con cancellazione del rumore cattureranno la vostra voce in modo impeccabile. Inoltre, i driver Razer TriForce in Titanio da 50 mm rappresentano il massimo delle prestazioni audio: anche in questo caso il driver è suddiviso in tre parti per alti, medi e bassi eccezionali. I cuscinetti auricolari in memory FlowKnit foam combinano morbidezza e traspirabilità, per regalarvi il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. E per completare l’esperienza, c’è l’app Razer Audio, con cui potrete impostare le cuffie secondo le vostre preferenze.

Trust GXT 433K Pylo

Se invece state cercando un modello più economico, non possiamo che segnalarvi le Trust GXT 433K Pylo che, grazie allo sconto del -21%, costano appena 29,90€ invece di 38,04€. Stiamo comunque parlando di cuffie compatibili con qualsiasi piattaforma, non solo di gioco: PC, PS4/PS5, Xbox, ma anche smartphone e tablet. L’esperienza sonora sarà coinvolgente, grazie ai potenti driver da 50 mm, che vi regaleranno bassi profondi e toni alti cristallini. Vanno poi menzionati il microfono a scomparsa e il telecomando in linea, per disattivare il microfono quando vorrete un po’ di privacy. Anche se il modello è cablato, il cavo a treccia da 1 m si collega direttamente al controller di gioco di PS4/PS5 o Xbox, ma è compatibile anche con PC. Va poi aggiunta la grande comodità offerta dagli ampi cuscinetti over-ear in memory foam, progettati per concedervi sempre il massimo comfort.

SteelSeries Arctis Nova Pro

Foto generiche. Passiamo ora a uno dei modelli top di gamma in offerta grazie alla Amazon Gaming Week, che vi offre con uno sconto del 14% le eccezionali SteelSeries Arctis Nova Pro. In questo modo il prezzo precipita da 350,64€ ad appena 299,99€. I driver Premium High Fidelity vi regaleranno la chiarezza e la nitidezza del suono che avete sempre desiderato. Potrete poi personalizzare l’audio con il software Sonar e il suo equalizzatore parametrico di livello professionale, una vera novità nel mondo dei videogiochi, che offre anche un coinvolgente suono surround. Con il sistema ibrido a 4 microfoni potrete immergervi totalmente nei vostri giochi preferiti, eliminando il rumore circostante. Avrete poi a vostra disposizione Dual Audio Streams, il mixer di audio da due sorgenti diverse contemporaneamente: così potrete chattare con gli amici mentre giocate e svolgerete altre attività online. Le comunicazioni saranno sempre chiarissime, grazie al microfono ClearCast Gen 2 alimentato dall’IA, che elimina il rumore di fondo per garantire una comunicazione cristallina. Inoltre, il microfono si ritrae comodamente nel padiglione auricolare. Infine, le doppie porte USB vi permetteranno di collegare facilmente PC, Mac, PlayStation o Switch, passando da un sistema all’altro con un semplice pulsante.

HyperX Cloud II

Fra le migliori cuffie in sconto non mancano le HyperX Cloud II, che grazie allo sconto del 22% passano da 76,45€ ad appena 59,99€. Parliamo della versione cablata di questo modello, che supporta PC e Mac tramite USB, PS4/PS5, Xbox e dispositivi mobili con il cavo jack, così potrete godervi un suono di alta qualità a prescindere dalla piattaforma. Il suono è reso avvolgente dal surround virtuale 7.1, mentre il design a coppa chiusa offre anche una ottima cancellazione passiva del rumore. La massima qualità del suono è garantita dai driver da 53 mm, che enfatizzano ogni dettaglio per un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente.

Trust GXT 498W Forta

Questa offerta sarà particolarmente apprezzata dagli utenti PS5, perché le cuffie Forta hanno una licenza ufficiale per la PlayStation 5, e grazie allo sconto del 20% le potrete portare a casa ad appena 39,90€ anziché 49,90€. Si collegano facilmente al DualSense tramite il cavo removibile da 3,5 mm e grazie ai driver da 50 mm godrete sempre di un suono potente e coinvolgente, mentre il microfono flessibile e rimovibile vi garantirà comunicazioni limpide e chiare. Inoltre, i padiglioni delle cuffie Forta sono progettati per offrire il massimo comfort, con cuscinetti over-ear mobili e un archetto imbottito regolabile.

SteelSeries Arctis 7P+

Chiudiamo in bellezza questa nostra carrellata di consigli sulle migliori cuffie gaming in sconto grazie alla Amazon Gaming Week con le eccellenti SteelSeries Arctis 7P+, che grazie allo sconto del 20% costano appena 119,99€ anziché 149,99€. Stiamo parlando di uno dei modelli migliori in commercio, per cui vi consigliamo vivamente di tenerle d’occhio. Con l’USB-C per audio wireless lossless da 2,4 GHz la latenza sarà irrisoria, mentre vi godrete un audio 3D su PlayStation 5, così da cogliere ogni dettaglio per un vantaggio competitivo senza pari. Inoltre, grazie al compatto dongle potrete passare senza problemi da PS5 ad altri dispositivi come PC, Switch e perfino Oculus Quest 2. Il microfono ClearCast bidirezionale certificato Discord, noto per essere il migliore nel mondo dei giochi, offre chiarezza vocale e cancellazione del rumore di fondo di livello professionale. Inoltre, il microfono retrattile con indicatore LED di silenziamento si illuminerà di rosso quando sarà disattivato. Infine, sul robusto telaio in acciaio di alta qualità sono presenti i controlli del volume, in modo da avere il pieno controllo delle vostre cuffie in modo semplice e veloce.

