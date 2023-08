Se seguite il settore del gaming, saprete che proprio in questi giorni si sta svolgendo a Colonia la Gamescom 2023, ovvero quello che è uno dei più importanti eventi dedicati al gaming del pianeta. Ebbene, proprio in concomitanza dell’evento tedesco, Amazon ha appena dato il via ad una serie di offerte, tutte dedicate ai videogiochi ed al videogaming in generale, grazie al lancio di una nuovissima Amazon Gaming Week, ovvero una settimana di offerte grazie al quale potrete acquistare monitor, periferiche, componenti per PC e videogiochi a prezzi davvero molto vantaggiosi e fino al prossimo 3 settembre.

Ora, poiché la promozione sarà valida anche per l’intera prossima settimana, è ragionevole aspettarsi l’introduzione di ulteriori offerte, le quali si aggiungeranno o sostituiranno a quelle attualmente disponibili. Amazon, ancora una volta, si è dimostrata meticolosa nell’organizzazione, mettendo a disposizione una pagina principale dalla quale potete selezionare le tipologie di sconti che più vi interessano. Sezioni dedicate al mobile gaming, al gioco su console e molto altro sono comodamente accessibili attraverso il link che abbiamo incluso per voi.

Alcuni articoli particolarmente ambiti sono disponibili a prezzi ancor più vantaggiosi rispetto all’ultima edizione del Prime Day. A titolo esemplificativo, è possibile menzionare il processore Intel Core i5 13600KF, disponibile all’acquisto al sorprendente prezzo di soli 265,99€, segnando un notevole ribasso rispetto ai 279,79€ dell’evento Prime Day precedente.

Prodotto dalla rinomata azienda Intel, questo processore incarna le ultime innovazioni tecnologiche introdotte con i modelli di 13° generazione. Con una frequenza di clock di 5.1 GHz, il Core i5 13600KF spinge le performance del vostro PC a livelli nettamente superiori, soprattutto in caso di passaggio da una precedente architettura Intel, antecedente alla 12° generazione. Questo modello si basa sul recentemente introdotto socket LGA 1700 di Intel, progettato per supportare le nuove CPU di ultima generazione. Oltre a garantire un numero superiore di pin per una connessione più rapida tra processore e scheda madre, questo nuovo socket consente l’integrazione diretta di tecnologie avanzate proprio all’interno dello stesso socket.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che le scorte quasi sicuramente si esauriranno in fretta.

