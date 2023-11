AmazonFinds: 7 prodotti virali per la tua postazione PC! (novembre 2023)

Il trend degli "Amazon Finds”, con alcuni dei prodotti più virali su TikTok, permette di scoprire vere e proprie chicche da portare a casa quanto prima. Nel nostro canale TikTok dedicato ve ne parliamo quotidianamente, mentre in questo articolo abbiamo deciso di racchiudere per voi alcuni dei più interessanti "must have" da aggiungere alla vostra postazione PC!

Nella nostra breve ma incisiva guida, infatti, abbiamo deciso di guidarvi nella scelta di prodotti che non dovreste assolutamente farvi scappare, fintanto che sono disponibili su Amazon. Da altoparlanti Kawaii fino a luci per dare un tocco di design al vostro setup: le proposte sono varie, per tutte le tasche e super valide, per cui vi consigliamo di sfruttare quanto prima la lista per portare a casa i prodotti perfetti per voi!

Per questo, vi invitiamo a trovare l'articolo perfetto per voi all'interno della nostra lista di "Amazon Finds"

7 Amazon Finds per la tua postazione PC

Mini etichettatrice

Divoom TimeBox EVO

Creative Pebble Pro

Bunny phone stand

Chiavetta USB con impronta digitale

Se siete alla ricerca di un metodo sicuro per conservare i vostri dati, questa originalissima chiavetta USB Lexar farà proprio al caso vostro. La sua particolarità, infatti, è quella di disporre di un modulo per la lettura delle impronte digitali, grazie al quale solo voi potrete accedere alle informazioni contenute nella chiavetta. I formati vanno dai 32 ai 256GB e, una volta salvata la vostra impronta, vi basterà semplicemente posizionare il dito sull'apposita sezione per sbloccarla. Inoltre, potrete salvare fino a 10 impronte digitali diverse, in modo da far accedere diverse persone ai dati contenuti all'interno.

Stazione di ricarica 5 in 1

La vostra scrivania è piena di cavi, e spesso non sapete dove collegare i vostri dispositivi a caricare? Questa comoda stazione di ricarica farà al caso vostro, dato che combina una ciabatta elettrica con 5 porte, di cui 3 USB, due prese AC e un cavo di ricarica rapida di tipo C da 65 W, offrendovi la migliore opzione per risparmiare e mantenere la vostra scrivania ordinata. Il cavo retrattile type-C integrato è perfetto per caricare laptop, smartphone e qualsiasi altro dispositivo abbiate, mentre la ricarica rapida da 65W vi permetterà di risparmiare tempo ed energia elettrice. Inoltre, il caricatore è progettato per offrirvi la massima sicurezza, grazie a un sistema di protezione da sovratensione e illuminazione, Smart Touch Power Control, e oltre 9 funzioni di sicurezza.

Kit pulizia PC

Chiudiamo la lista con un Amazon Finds utilissimo per tutti coloro che passano tanto tempo seduti nella propria postazione, ovvero un kit 10 in 1 che include al suo interno tantissimi piccolo strumenti per una accurata e corretta pulizia del proprio computer, ma anche smartphone, tablet e accessori come auricolari e tastiere, e che viste le sue dimensioni compatte può essere messo anche in una borsa qualora, ad esempio, siate soliti lavorare in mobilità. Questo piccolo gadget, include, infatti, strumenti incredibilmente utili, come una comoda spazzola retrattile per la rimozione della polvere, una penna con punta in metallo, una penna in plastica per lenti, una spugna floccata, e persino un contenitore spray da 2 ml, oltre che due panni per lucidare e uno in microfibra.

