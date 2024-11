AMD alza il prezzo del Ryzen 7 9800X3D in Europa

AMD ha aggiornato il prezzo del processore Ryzen 7 9800X3D nel suo negozio online tedesco, passando da 531€ a 542€. Questo adeguamento è dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio euro-dollaro e non influisce sui prezzi al dettaglio al di fuori dello store ufficiale AMD in Germania.

La modifica del prezzo non risolve tuttavia i problemi di disponibilità del processore, che risulta esaurito sia nello store AMD che presso i rivenditori terzi. In Germania il Ryzen 7 9800X3D viene venduto fino a 700€ dai rivenditori, di terze parti mentre negli Stati Uniti i prezzi su eBay raggiungono i 600-700 dollari, ben oltre il prezzo consigliato di 479$.

Il Ryzen 7 9800X3D è attualmente il processore gaming più veloce sul mercato

AMD sta costantemente aggiornando il prezzo ufficiale del 9800X3D per adeguarsi alle oscillazioni delle variazioni del tasso di cambio globali. Anche alcuni rivenditori come Mindfactory stanno seguendo questi adeguamenti, aumentando il prezzo, quasi, in tempo reale.

Il Ryzen 7 9800X3D, lanciato all'inizio del mese, ha ottenuto un notevole successo (qua la nostra recensione) grazie alle sue prestazioni eccezionali. Nei test a 1080p con impostazioni Ultra, risulta in media il 30% più veloce rispetto ai migliori processori gaming di Intel.

AMD ha apportato importanti miglioramenti alla tecnologia 3D V-Cache, posizionando la cache sotto il die di calcolo anziché sopra. Questo ha portato a significativi vantaggi in termini di: prestazioni nei carichi di lavoro produttivi, gestione termica e permettendo il supporto completo all'overclocking, una novità per i chip X3D,

Queste innovazioni hanno ulteriormente ampliato il divario prestazionale rispetto alla concorrenza, soprattutto quando il processore viene sottoposto a overclock.

Non è ancora chiaro quando il Ryzen 7 9800X3D tornerà ampiamente disponibile al prezzo consigliato, considerando che anche su Amazon no risulta disponibile da diverse settimane. L'elevata domanda e le limitate scorte stanno mantenendo i prezzi al dettaglio significativamente al di sopra del prezzo di listino ufficiale. Ovviamente vi consigliamo di aspettare e non lanciarvi in acquisti a prezzi gonfiati.