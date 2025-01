AMD annuncia silenziosamente il Ryzen 5 9600

AMD ha annunciato silenziosamente il nuovo processore Ryzen 5 9600 sul suo sito web durante il CES 2025. Questo nuovo chip è una versione leggermente depotenziata del 9600X, pensata per il mercato entry-level, ma prezzo e data di lancio non sono ancora stati comunicati.

Il Ryzen 5 9600 si unisce alla famiglia Ryzen 9000 "Granite Ridge" basata sull'architettura Zen 5, lanciata nella seconda metà del 2024. Offre 6 core e 12 thread, 32MB di cache L3 e un TDP di 65W, esattamente come il 9600X. La differenza principale sta nelle frequenze di clock: 3,8 GHz di base e fino a 5,2 GHz in boost, leggermente inferiori al modello X (3,9/5,4 GHz).

Il Ryzen 5 9600 porta PCIe Gen5 nella fascia entry-level di AMD

Una novità interessante è l'inclusione del dissipatore Wraith Stealth nella confezione, assente negli altri processori consumer AMD dal lancio della serie 8000G a inizio 2024. Questo permetterà agli utenti più attenti al budget di risparmiare circa 20 dollari sull'acquisto di un cooler separato.

Con l'arrivo delle nuove motherboard B840 e B850 di fascia media compatibili con Zen 5, il 9600 si posiziona strategicamente per portare le funzionalità PCIe Gen5 anche agli utenti con budget limitati. Man mano che i prezzi delle motherboard Zen 5 scenderanno, gli acquirenti più attenti al portafoglio non dovranno più accontentarsi di hardware datato per scegliere AMD.

Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora annunciato, considerando i tagli di prezzo della generazione attuale è probabile che il Ryzen 5 9600 venga lanciato a circa 220 dollari o meno, partendo dal prezzo di lancio di 230 dollari del predecessore 7600.

Ecco un rapido confronto delle specifiche dei principali processori della serie Ryzen 9000:

Ryzen 9 9950X: 16C/32T, 4,3/5,7 GHz, 64MB L3, 170W TDP

Ryzen 9 9900X: 12C/24T, 4,4/5,6 GHz, 64MB L3, 120W TDP

Ryzen 7 9700X: 8C/16T, 3,8/5,5 GHz, 32MB L3, 65W TDP

Ryzen 5 9600X: 6C/12T, 3,9/5,4 GHz, 32MB L3, 65W TDP

Ryzen 5 9600: 6C/12T, 3,8/5,2 GHz, 32MB L3, 65W TDP

Maggiori dettagli sul Ryzen 5 9600 potrebbero emergere nelle prossime settimane, in attesa di un comunicato ufficiale da parte di AMD per quanto riguarda prezzo e disponibilità.