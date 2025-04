AMD anticipa la Radeon RX 9060 XT: ecco quando uscirà

Sembra che AMD abbia mescolato le carte in tavola, modificando la tabella di marcia per due delle sue attese schede grafiche RDNA 4: la Radeon RX 9060 XT e la RX 9070 GRE.

La notizia più interessante riguarda il lancio delle Radeon RX 9060 XT. Inizialmente previste per giugno, queste schede arriveranno sul mercato già il 18 maggio 2025, a ridosso del prossimo COMPUTEX, che aprirà le porte il 20 maggio. A questo punto è molto probabile che vedremo tutte le schede dei partner all'evento, palco perfetto per esporle alla stampa e al pubblico.

Al contrario, la Radeon RX 9070 GRE, versione con 12 GB di memoria e GPU Navi 48 ridotta, sarebbe stata rinviata (e di parecchio). Originariamente pianificata per l'8 maggio, la sua uscita è ora prevista per il quarto trimestre del 2025, potenzialmente in concomitanza con il periodo di saldi del Singles' Day in Cina, l'11 novembre (11.11): questo indizio non fa che rafforzare l'ipotesi per cui anche questo modello GRE, come i precedenti, uscirà prima di tutto nel mercato asiatico, per poi debuttare successivamente anche in Europa.

La Radeon RX 9060 XT rappresenta la risposta di AMD alla RTX 5060 Ti di NVIDIA (qui trovate la recensione). La scheda sarà disponibile in due varianti di memoria: 8 GB e 16 GB, entrambe dotate di interfaccia bus a 128 bit. A differenza della concorrente NVIDIA, che ha adottato la memoria GDDR7 per raggiungere una larghezza di banda fino a 448 GB/s, AMD ha scelto di mantenere la memoria GDDR6 a 20 Gbps, limitando la larghezza di banda a 320 GB/s.

Questa decisione potrebbe essere parte di una strategia di contenimento dei costi che permetterebbe ad AMD di posizionare le RX 9060 XT in una fascia di prezzo particolarmente competitiva, tra i 300 e i 400 dollari. Con queste caratteristiche e questo prezzo, AMD spera di attrarre i giocatori che cercano un buon compromesso tra prestazioni e costo e di replicare il successo delle RX 9070, sottraendo così grosse quote di mercato a NVIDIA.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la RX 9060 XT dovrebbe includere 32 Compute Unit, per un totale di 2048 Stream Processor. La frequenza di boost raggiungerebbe addirittura i 3230 MHz, significativamente superiori a quelli delle sorelle maggiori.

La decisione di offrire due varianti di memoria (8 GB e 16 GB) sembra essere una risposta diretta alla strategia di NVIDIA, ma anche un tentativo di differenziazione in un mercato sempre più competitivo. I 16 GB potrebbero risultare particolarmente attraenti per chi utilizza applicazioni che richiedono molta memoria video, o per chi desidera una scheda grafica con maggiore longevità, visto che i giochi moderni usano sempre più memoria, anche alle risoluzioni inferiori.

La linea RDNA 4 di AMD si sta delineando come una risposta strategicamente calibrata alle diverse esigenze di mercato. Con la RX 9070 XT e la RX 9070 già lanciate a marzo 2025, l'arrivo anticipato della RX 9060 XT completerà l'offerta nella fascia media, mentre la RX 9070 GRE andrà a coprire specifiche esigenze regionali più avanti nell'anno.

Resta da vedere come queste schede si comporteranno in termini di prestazioni reali e come il mercato risponderà a questa strategia di posizionamento temporale e geografico. Quel che è certo è che AMD sta cercando di massimizzare l'impatto di ciascun lancio, adattando la propria strategia alle dinamiche di un mercato in continua evoluzione e sempre più competitivo.