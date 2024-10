AMD avrebbe cancellato il Ryzen Z2 Extreme X, scopriamo perché

Nel 2025, AMD lancerà una nuova serie di APU, le Ryzen Z2, progettate appositamente per i PC handheld da gaming, rappresentando l’evoluzione della precedente linea Ryzen Z1, che ha alimentato dispositivi di successo come il ROG Ally (che potete acquistare su Amazon) e il Legion Go.

Questa nuova gamma, composta da tre diversi processori, promette prestazioni avanzate e diverse opzioni per i giocatori, con un focus particolare sull'efficienza e le capacità grafiche.

La serie Ryzen Z2 includeva inizialmente quattro versioni, ma una di queste, il Ryzen Z2 Extreme X, è già stato cancellato. Secondo le indiscrezioni riportate da Golden Pig Upgrade, inizialmente la linea avrebbe dovuto comprendere quattro varianti, ciascuna con specifiche differenti per adattarsi a vari scenari di utilizzo e livelli di prestazioni.

Il Ryzen Z2 Extreme X, il modello che avrebbe dovuto includere 16 Unità di Calcolo RDNA3.5, offrendo specifiche simili alla potente GPU Radeon 890M dello Strix Point APU, è stato eliminato dalla lista dei processori disponibili al lancio.

Tuttavia, il modello Ryzen Z2 Extreme rimarrà in produzione e sarà dotato di 12 Unità di Calcolo, con grafica basata su Radeon 880M. Questo garantisce ai giocatori prestazioni grafiche elevate, adatte a titoli AAA e a esperienze di gioco fluide su piattaforme portatili.

Oltre al Z2 Extreme, AMD introdurrà anche i modelli Ryzen Z2 e Ryzen Z2G, entrambi con 12 Unità di Calcolo, ma con differenze rilevanti nelle CPU e GPU. Mentre il Ryzen Z2 sarà basato sull'architettura Hawk Point con tecnologia RDNA3 e fino a 8 core Zen4, il Z2G sarà basato su RDNA2 e avrà fino a 8 core Zen3+, offrendo quindi una soluzione più economica ma comunque performante.

Le architetture RDNA3.5 , RDNA3 e RDNA2 permetteranno di differenziare ulteriormente le prestazioni grafiche tra i vari modelli, fornendo opzioni adatte alle diverse esigenze dei giocatori. Questa flessibilità consentirà ai produttori di handheld di offrire dei dispositivi capaci di offrire differenti performance per differenti tagli di prezzo.

Le nuove APU Ryzen Z2 sono attese per il 2025 e rappresentano una promessa di innovazione nel settore del gaming portatile. Queste nuove soluzioni di AMD mirano a spingere ancora più in alto il livello delle prestazioni, assicurando esperienze di gioco fluide e una migliore compatibilità con le produzioni di ultima generazione.