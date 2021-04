AMD, disponibili le patch Linux per risolvere un pericoloso problema di sicurezza

Un paio di giorni fa vi avevamo riportato la notizia inerente alla scoperta di una pericolosa vulnerabilità individuata sui processori basati sulla microarchitettura Zen 3 causata dalla tecnologia chiamata Predictive Store Forwarding (PSF), inizialmente pensata per migliorare le prestazioni prevedendo le relazioni tra caricamento ed immagazzinamento dei dati. Purtroppo, in modo del tutto simile a quanto accaduto in passato con Spectre, che coinvolgeva svariate generazioni di architetture di processori diverse, eventuali speculazioni errate potrebbero permettere ad individui malintenzionati di entrare in possesso di informazioni sensibili attraverso attacchi mirati.

AMD ha diffuso nei giorni scorsi un whitepaper nel quale spiegava in maniera più precisa tutti i dettagli inerenti al problema, promettendo che avrebbe distribuito nuove patch per il kernel Linux allo scopo di mitigare il potenziale rischio per la sicurezza della funzione Predictive Store Forwarding (PSF). A quanto pare, la compagnia ha mantenuto la sua promessa, dato che i colleghi di Phoronix hanno individuato cinque patch che consentono agli utenti di disabilitare tale funzionalità, se desiderato.

Stylized render of AMD Ryzen RPO Mobile Processor inside a laptop

Ricordiamo che i software che utilizzano il “sandboxing” sono più suscettibili all’exploit, motivo per cui AMD ha offerto agli utenti la possibilità di disattivare il Predictive Store Forwarding. Come notato da Phoronix, Predictive Store Forwarding è abilitato per impostazione predefinita anche sul kernel Linux con patch. È possibile disattivarlo in due modi: tramite il Spectre v4 mitigation control o inserendo il parametro “nopsfd” tra quelli di avvio. Fortunatamente, sembra che la disattivazione di PSF non porti a diminuzioni sostanziali in termini prestazionali, come verificato dai test condotti da Phoronix.