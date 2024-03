AMD domina le workstation, Intel i PC classici: il report di Puget Systems

Il recente sondaggio sui trend hardware del 2023 pubblicato da Puget Systems, che analizza CPU, GPU, storage e sistemi operativi acquistati nel corso dell'anno, offre un'immagine chiara delle preferenze nel mercato delle workstation, distinguendosi notevolmente dai dati orientati al gaming del sondaggio Hardware di Steam e fornendo spunti interessanti su un segmento di mercato diverso.

Dal sondaggio emerge che Intel ha venduto circa quattro volte più CPU di AMD nel segmento consumer, mentre AMD ha superato Intel di dieci a uno nelle CPU per workstation. Nonostante le novità come Ryzen 7000 e Xeon di 4ª generazione non abbiano avuto un impatto significativo nei rispettivi mercati, il processore Threadripper 7000 di AMD si è distinto notevolmente nel settore delle workstation.

Nel 2021, la gamma AMD Ryzen 5000 andava per la maggiore secondo i dati di Puget, anche grazie alle prestazioni poco competitive delle CPU Intel di 11ª generazione. Tuttavia, il 2022 ha visto un cambiamento di tendenza grazie ai chip Intel Alder Lake di 12ª generazione. Sorprendentemente, nonostante il lancio di Ryzen 7000, AMD ha perso ulteriore terreno nel 2023, con Intel che domina il mercato consumer con oltre l'80% delle preferenze, mentre AMD detiene meno del 20%.

Per quanto riguarda le workstation, AMD domina con una quota di mercato del 90% contro il 10% di Intel, principalmente grazie al successo dei Threadripper. Questo dato va a nettamente a favore di AMD, che rimane ni testa nel segmento professionale nonostante una leggera diminuzione rispetto al 95% del 2022 causata dell'incursione dei processori Sapphire Rapids di Intel.

L'analisi dei trend GPU, storage e sistemi operativi di Puget mostra una situazione stabile, con Nvidia che continua a dominare il mercato delle schede grafiche per workstation e le memorie NVMe che detengono quasi il 100% della quota per i drive primari. Sul fronte dei sistemi operativi, Windows 11 sta sostituendo gradualmente Windows 10, mentre Linux supera per la prima volta Windows 10.

Questi dati riflettono le dinamiche in evoluzione nel settore hardware, con Intel e AMD che continuano a competere intensamente per soddisfare le esigenze dei loro specifici segmenti di mercato. Sarà interessante vedere come evolveranno questi trend nel sondaggio del 2024, soprattutto con il lancio dei nuovi processori Emerald Rapids di Intel che potrebbero fare la differenza nel settore AI.