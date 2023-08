È da un po’ di tempo che non si parla di AMD Threadripper, ma pare che AMD sia finalmente pronta ad aggiornare la sua linea di processori HEDT, cioè quelli dedicati ai sistemi di fascia alta – High-End Desktop appunto.

In particolare, si parla di un Ryzen Threadripper PRO 7995WX con 96 core e 192 thread. Si tratta del primo aggiornamento del numero di core dalla serie Threadripper 3000.

A quanto pare, questa nuova CPU sarebbe stata montata in un HP Z6 G5 Workstation, e sicuramente il marchio statunitense potrebbe essere tra i primi a fornire macchine con il nuovo processore AMD.

Threadripper PRO 7995WX geekbench

La CPU 7995WX è emersa sul database Geekbench, che conferma sia il conteggio dei core sia la frequenza massima 8 (boost) di 5,14 GHz. Naturalmente non mancheranno all’appello il supporto alla memoria DDR5 e tutte le altre caratteristiche presenti nei processori moderni.

Il punteggio, 2095 punti single-core e 81408 punti multi-core in Geekbench 5.5, rappresenta un nuovo record, ma chiaramente non si tratta di numeri ufficiali e al momento non è possibile confermarli né smentirli.