AMD Krackan Point sfida Lunar Lake, benchmark promettono una competizione serrata

In vista del CES 2025, l'attesa per le nuove architetture di AMD e Intel nel settore dei processori per notebook è alle stelle. Nuove indiscrezioni, provenienti da benchmark trapelati su Geekbench e riportate da VideoCardz, gettano luce sulle prestazioni delle prossime APU AMD Krackan Point, destinate a competere direttamente con la piattaforma Intel Lunar Lake. I risultati preliminari suggeriscono una competizione agguerrita, con Krackan Point che mostra un potenziale interessante nel segmento mainstream.

Secondo le informazioni emerse, AMD svelerà ufficialmente le sue nuove proposte, Krackan Point per la fascia budget e Strix Halo per quella di punta, durante il CES del prossimo anno. L'attenzione si concentra in particolare su Krackan Point, nome in codice KRK, che si posizionerà come alternativa più accessibile agli APU Strix Point, sotto il marchio Ryzen AI 300.

Un benchmark trapelato su Geekbench ha mostrato un Engineering Sample di Krackan Point con codice OPN "100-000000713-40_Y", identificato come Ryzen AI 7 350. Questa APU è stata testata su una variante del prossimo laptop Acer Swift Go 16, previsto per il lancio nel 2025. La configurazione prevede otto core, suddivisi in due cluster da quattro core Zen 5 e quattro core Zen 5c, con frequenze di base e boost rispettivamente di 2GHz e 5,05GHz. Come per altre APU octa-core di AMD, il Ryzen AI 7 350 dispone di 16MB di cache L3 e 8MB di cache L2.

I risultati ottenuti dal Ryzen AI 7 350 nei test single-core e multi-core, rispettivamente 2677 e 11742 punti, lo collocano in diretta competizione con il Core Ultra 7 258V di Intel basato su architettura Lunar Lake, superandolo di misura. Pur rimanendo indietro rispetto a Strix Point, che offre il 50% in più di core e thread e un TDP superiore, il Ryzen AI 7 350 mostra un miglioramento del 5% nelle prestazioni single-core rispetto a Hawk Point, l'architettura precedente di AMD. Tuttavia, sorprendentemente, mostra un leggero calo nelle prestazioni multi-core rispetto a Hawk Point, una differenza che potrebbe essere attribuita alla natura preliminare del silicio e del software di test.

La tabella seguente riassume i risultati dei benchmark:

CPU Nome in codice Single-Core Multi-Core Ryzen AI 7 350 Krackan Point 2677 11742 Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point 2887 15244 Ryzen 7 8840H Hawk Point 2540 12532 Core Ultra 7 258V Lunar Lake 2669 11075

Krackan Point si presenta quindi come una soluzione economicamente vantaggiosa, con configurazioni che dovrebbero arrivare sul mercato a partire da 799 dollari per i laptop Copilot+. La GPU integrata (iGPU) dovrebbe essere una Radeon 880M con otto Compute Unit RDNA 3.5, un downgrade rispetto alle 16 CU presenti su Strix Point. Rimane ancora incerta la configurazione interna, con alcune voci che ipotizzano un layout dual-CCX con bus ad anello e cache L3 separate per ciascun tipo di core.

La competizione con Lunar Lake si preannuncia intensa. I test approfonditi condotti in precedenza hanno mostrato che la Arc 140V di Intel (Lunar Lake) offre prestazioni superiori alla Radeon 890M (Strix Point). È plausibile che questo divario si accentui ulteriormente con l'arrivo di Krackan Point, soprattutto sul fronte della grafica integrata.

Tuttavia, il posizionamento di Krackan Point nel segmento mainstream e il prezzo competitivo potrebbero rappresentare un fattore determinante per il successo di AMD. L'appuntamento è fissato per il CES 2025, dove AMD svelerà ufficialmente tutte le informazioni su Krackan Point e Strix Halo, aprendo un nuovo capitolo nella competizione tra i giganti dei processori.