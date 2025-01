ECS svela un laptop dotato del nuovo processore AMD Krackan

ECS ha annunciato un nuovo laptop da 14 pollici, l'UP42KP, che sarà equipaggiato con il processore AMD Krackan non ancora presentato. Il dispositivo presenterà 8 core CPU Zen 5(c), grafica integrata RDNA 3.5 e un NPU con prestazioni superiori a 40 TOPS.

Il processore Krackan Point si posiziona come alternativa economica alla serie Strix Point lanciata da AMD a metà 2024. Ci si aspetta che i laptop dotati di questi chip partano da un prezzo di 799 dollari e abbiano il marchio Copilot+. L'UP42KP avrà un TDP variabile tra 15 e 45 watt, supporto per RAM DDR5-5600, Wi-Fi 6 e USB 4.0.

ECS non ha ancora comunicato il prezzo del nuovo modello.

Tra le altre caratteristiche spiccano una fotocamera IR compatibile con Windows Hello, uno shutter per la privacy, tastiera retroilluminata e uscita HDMI 2.1. Il tutto racchiuso in un elegante chassis in metallo spesso solo 16,9 mm, con display Full HD da 14 pollici.

Essendo ECS principalmente un produttore OEM, è probabile che l'UP42KP arrivi sul mercato con marchi diversi. I brand che lo commercializzeranno potrebbero modificarne le specifiche e di conseguenza il prezzo finale. Considerando il posizionamento di fascia media, ci si aspetta comunque un prezzo compreso tra 700 e 1000 dollari.

Oltre all'UP42KP con AMD Krackan, ECS lancerà anche i modelli UP42PW e UP52PW da 14 e 15,3 pollici, equipaggiati con processore Snapdragon X Plus. Sebbene non sia stato specificato il modello esatto, l'azienda ha dichiarato che potranno raggiungere una frequenza turbo massima di 3,4 GHz.

Questo suggerisce l'impiego del chip base Snapdragon X Plus X1P-41-100, dotato di CPU Oryon 8-core a 3,2 GHz con boost single-core fino a 3,4 GHz. Questi laptop includeranno un NPU in grado di raggiungere 45 TOPS, memoria LPDDR5 ad alta velocità e un'autonomia dichiarata fino a 12 ore.

ECS ha inoltre confermato il supporto USB 4.0 e la compatibilità con la funzionalità Copilot+ di Microsoft. Anche in questo caso non sono stati comunicati prezzi, ma potrebbero far parte di quella gamma di PC Snapdragon X più accessibili che, secondo il CEO di Qualcomm, arriveranno sul mercato all'inizio del 2025.