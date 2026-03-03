Il Mobile World Congress di Barcellona, uno degli appuntamenti tecnologici più attesi dell'anno a livello globale, ha offerto ad AMD il palcoscenico ideale per ridisegnare i confini del personal computer. L'azienda americana ha presentato i nuovi processori delle serie Ryzen AI 400 e Ryzen AI PRO 400 per desktop, ampliando al contempo il proprio portafoglio mobile con l'ingresso nelle workstation portatili. La mossa segna un salto qualitativo nella filosofia stessa del PC da scrivania, che smette di essere un semplice strumento di calcolo per diventare qualcosa di più vicino a un collaboratore digitale.

Al centro di questa trasformazione c'è una questione concreta che riguarda milioni di professionisti e utenti privati: la possibilità di eseguire applicazioni di intelligenza artificiale e modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio computer, senza affidarsi al cloud. Questo approccio, che gli addetti ai lavori chiamano "on-device AI", garantisce che i dati sensibili rimangano sul dispositivo, offrendo un livello di privacy e controllo che le soluzioni basate su server remoti non possono garantire allo stesso modo. Per un avvocato, un medico o un ingegnere che lavora con informazioni riservate, si tratta di una differenza non trascurabile.

Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Computing and Graphics di AMD, ha sintetizzato la visione aziendale con una frase che cattura bene lo spirito del momento: il PC da scrivania si sta evolvendo da strumento che si usa ad assistente intelligente che lavora al fianco dell'utente. Con i nuovi Ryzen AI 400, ha aggiunto, AMD porta nei sistemi desktop una potente accelerazione AI che consente ai produttori di costruire macchine capaci di fare di più, sia per le imprese sia per i consumatori.

Sul piano tecnico, i nuovi processori desktop combinano core CPU ad architettura Zen 5, grafica AMD RDNA 3.5 e un'unità di elaborazione neurale dedicata basata sull'architettura XDNA 2. Quest'ultima è in grado di erogare fino a 50 TOPS di calcolo AI, una misura che indica la capacità di eseguire cinquanta trilioni di operazioni al secondo dedicate all'intelligenza artificiale. È proprio questa componente a rendere i nuovi Ryzen AI 400 i primi processori desktop compatibili con le esperienze Copilot+ PC di Microsoft, la piattaforma con cui il colosso di Redmond sta ridefinendo l'interazione uomo-macchina attraverso assistenti e strumenti di produttività integrati.

La gamma desktop si articola in dodici modelli, divisi tra la linea consumer e quella PRO destinata al mercato aziendale. I modelli di punta, come il Ryzen AI 7 450G e il suo corrispettivo PRO, montano otto core con sedici thread e raggiungono frequenze boost fino a 5,1 GHz, con un consumo di 65 watt. Esistono anche varianti GE con TDP ridotto a 35 watt, pensate per sistemi compatti o scenari in cui l'efficienza energetica ha la precedenza sulla potenza bruta. I modelli entry-level della serie AI 5, con sei core e dodici thread, completano un'offerta pensata per coprire diversi segmenti di mercato e fasce di prezzo.

Per quanto riguarda la disponibilità, i sistemi desktop con socket AM5 alimentati dai nuovi processori sono attesi a partire dal secondo trimestre del 2026, con HP e Lenovo tra i primi produttori a portarli sul mercato. Sul fronte mobile, invece, l'espansione verso le workstation portatili rappresenta un passo significativo: questi sistemi, tradizionalmente appannaggio di professionisti del settore ingegneristico, della grafica tridimensionale e del calcolo scientifico, beneficeranno ora di un NPU ancora più potente, capace di arrivare a 60 TOPS di calcolo AI. La serie Ryzen AI 9 HX PRO 470, punto di riferimento della gamma mobile, offrirebbe prestazioni multithread superiori del 30% rispetto alla soluzione concorrente di Intel, con un'autonomia che AMD definisce sufficiente per l'intera giornata lavorativa.

Le workstation mobili basate su Ryzen AI PRO 400 aggiungeranno un elemento importante per il mercato professionale: la validazione con i principali software indipendenti, i cosiddetti ISV, che nel mondo dell'ingegneria e del design includono applicazioni di simulazione, CAD e rendering. Questo significa che i professionisti potranno sfruttare contemporaneamente CPU, NPU e GPU per accelerare flussi di lavoro esigenti, con la certezza di una compatibilità certificata. Dell Technologies si affianca a HP e Lenovo nella lista dei produttori che porteranno sul mercato queste workstation, sempre a partire dalla seconda metà del 2026.

Non meno rilevante è l'evoluzione della piattaforma AMD PRO, che riguarda la gestione e la sicurezza delle flotte aziendali. In un contesto in cui le grandi organizzazioni gestiscono migliaia di dispositivi distribuiti su più sedi, spesso in configurazioni di lavoro ibrido, la capacità di diagnosticare problemi, ripristinare sistemi e mantenere la continuità operativa da remoto è diventata una priorità per i responsabili IT. AMD ha ampliato le funzionalità di gestione remota proprio in questa direzione, riducendo la necessità di interventi fisici sui dispositivi e garantendo la compatibilità con le principali soluzioni di sicurezza aziendale già in uso nelle organizzazioni.