è il 90% tira delle benedizioni spontanee a Microsoft
La gente non vede l'ora di intrupparsi: è il nostro istinto gregario, non visto né pesato da un adulto, che ci comanda.
Siamo tutti bambini nel corpo di adulti, guidati da istinti ed emozioni che chi si trova al comando nei vari settori conosce e manipola a suo uso e consumo da qualche millennio.
Non so se quelle percentuali sono veritiere o gonfiate, ma questo poco importa alla fine.
Penso che questi numeri abbiano l'unico scopo di portare più gente possibile e se poi il sistema operativo dà problemi, chissene!
Piace vincere facile... siamo stati obbligati a passare.
Si c'era ancora un anno di Windows 10 ma tanto vale portarsi avanti... il destino è quello.
