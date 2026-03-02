Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Tapo C530WS, telecamera Wi-Fi da esterno con risoluzione 3K 5MP, visuale a 360°, visione notturna a colori Starlight e rilevamento AI per persone, animali e veicoli. Resistente IP66, supporta connessione Wi-Fi o Ethernet e schede microSD fino a 512 GB. Oggi la trovate a soli 59,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 25%.

Tapo C530WS, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C530WS è la soluzione ideale per chi desidera una sorveglianza esterna completa e affidabile senza compromessi. Si consiglia in particolare a proprietari di abitazioni, ville o piccole attività commerciali che necessitano di monitorare giardini, ingressi, parcheggi o aree perimetrali. Grazie alla risoluzione 3K 5MP, alla visione notturna a colori Starlight e alla copertura a 360°, questa telecamera elimina qualsiasi punto cieco, garantendo una visibilità eccellente anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione.

È particolarmente adatta a chi cerca un sistema di sicurezza intelligente e flessibile: il rilevamento AI distingue persone, animali e veicoli riducendo i falsi allarmi, mentre la connettività Wi-Fi o Ethernet semplifica l'installazione in qualsiasi contesto. L'allarme sonoro e luminoso, la resistenza IP66 e l'archiviazione fino a 512 GB su microSD la rendono una scelta completa e duratura. A soli 59,99€, con uno sconto del 25%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole sicurezza di alto livello.

La Tapo C530WS è una telecamera Wi-Fi da esterno con risoluzione 3K 5MP (2880×1620), visuale 360° orizzontale e 130° verticale, visione notturna a colori Starlight, rilevamento AI di persone, animali e veicoli, connessione Wi-Fi o Ethernet, certificazione IP66 e supporto microSD fino a 512 GB.

Vedi offerta su Amazon