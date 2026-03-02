Intel ha scelto il palcoscenico del Mobile World Congress 2026 per svelare ufficialmente la famiglia Xeon 6+, nome in codice Clearwater Forest, la prossima generazione di processori server destinati all'infrastruttura di rete di nuova generazione. Il dato tecnico più rilevante è il processo produttivo scelto: Intel 18A, la litografia più avanzata del produttore americano, che segna un ritorno alla leadership tecnologica nel campo della produzione di semiconduttori. La posta in gioco non è solo prestazionale, ma economica e strategica per l'intero ecosistema delle telecomunicazioni globali.

L'architettura Clearwater Forest è progettata per rispondere a tre esigenze che gli operatori di rete ripetono con insistenza: integrazione nativa dell'intelligenza artificiale nelle infrastrutture esistenti, riduzione drastica dei consumi energetici e apertura degli standard per garantire un percorso di evoluzione controllato verso il 6G. Intel non sta proponendo una sostituzione radicale dell'hardware installato, bensì un'evoluzione compatibile con le piattaforme 5G già operative, un aspetto cruciale per gli operatori europei che hanno investito miliardi nella modernizzazione Open RAN degli ultimi anni.

I numeri resi disponibili grazie ai test condotti da Ericsson parlano chiaro: un singolo Xeon 6990E+ Clearwater Forest a 288 core ottiene una riduzione del 38% nel consumo energetico del rack, un miglioramento superiore al 60% nel rapporto prestazioni per watt e un aumento del 30% delle prestazioni complessive rispetto a una piattaforma dual-socket Xeon 6780E "Sierra Forest" con lo stesso numero di core. Si tratta di un confronto su configurazioni equivalenti in termini di core totali, ma radicalmente diverse nell'efficienza architetturale.

Un singolo chip Xeon 6990E+ Clearwater Forest a 288 core ottiene oltre il 60% di miglioramento nel rapporto prestazioni per watt rispetto al predecessore Sierra Forest in configurazione dual-socket.

La filosofia che Intel porta a MWC 2026 si distanzia deliberatamente dal dibattito CPU contro GPU che domina il discorso sull'intelligenza artificiale nel data center classico. Per i carichi di lavoro di inferenza nelle reti mobili, la risposta non è aggiungere acceleratori discreti con il conseguente aumento di costi, consumi e complessità operativa. Lo Xeon 6 SoC, già disponibile oggi per le reti vRAN, integra accelerazione AI direttamente nel silicio tramite Intel Advanced Matrix Extensions (AMX) e Intel vRAN Boost, consentendo di eseguire la stragrande maggioranza dei carichi di inferenza sul server stesso, senza hardware aggiuntivo.

Le implementazioni reali confermano l'approccio. Rakuten Mobile sta collaborando con Intel per addestrare, ottimizzare e distribuire modelli AI avanzati specificamente progettati per carichi RAN con requisiti di latenza ultra-bassa in tempo reale, sfruttando l'accelerazione integrata dello Xeon 6 SoC. Vodafone ha invece formalizzato l'adozione degli Xeon 6 SoC per la propria modernizzazione Open RAN e vRAN su larga scala in Europa, costruendo sull'esperienza dei primi rollout commerciali ORAN realizzati nel Regno Unito con le generazioni precedenti di Xeon.

Sul fronte del core di rete mobile, lo Xeon 6 con core E sta già trovando spazio in ambienti di produzione reali. SK Telecom sta implementando Xeon 6 con core E insieme agli adattatori di rete Intel Ethernet 800 Series nel proprio core mobile in produzione, mentre NTT DOCOMO ha selezionato la stessa combinazione con l'aggiunta dell'adattatore Intel Ethernet E830 per i propri sistemi core di nuova generazione. Queste scelte da parte di operatori asiatici di primissimo livello validano sul campo la strategia di densità ed efficienza energetica dell'architettura a core E.

La vera discontinuità di Clearwater Forest risiede nella capacità di concentrare 288 core in un singolo socket, eliminando la necessità di configurazioni dual-socket che moltiplicano consumi e costi di licenza software. Per un operatore che gestisce migliaia di nodi di rete, l'impatto sul costo totale di possesso è immediato e misurabile. Il processo produttivo Intel 18A porta con sé anche miglioramenti nella densità di transistor e nel controllo delle correnti di dispersione, prerequisiti fondamentali per raggiungere questi livelli di efficienza.

Intel accompagna la famiglia Xeon 6+ con una gamma complementare di soluzioni di rete, incluse le serie Intel Ethernet 800 e 600, progettate per lavorare in sinergia con i processori nell'elaborazione del traffico dati ad alta velocità tipico delle infrastrutture 5G avanzate e pre-6G. L'obiettivo dichiarato è offrire una piattaforma unificata capace di eseguire funzioni di rete, sicurezza, servizi enterprise e inferenza AI su un unico substrato computazionale, semplificando l'architettura complessiva dei centri elaborazione dati degli operatori.

L'arrivo commerciale della famiglia Clearwater Forest è atteso entro il 2027, con ulteriori dettagli tecnici e specifiche complete che Intel ha promesso di rivelare nei mesi successivi all'annuncio di MWC 2026. Per il settore delle telecomunicazioni, questa finestra temporale coincide con le prime sperimentazioni commerciali del 6G nei mercati pionieri, posizionando potenzialmente Xeon 6+ come la piattaforma computazionale di riferimento per la transizione generazionale.