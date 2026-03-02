Saldi di primavera GEEKOM 2026: arrivano i primi maxi sconti dell’anno!

Con l’arrivo della bella stagione, le offerte tech si fanno più interessanti che mai. In particolare, le GEEKOM Spring Sales sono l’occasione perfetta per rinnovare la vostra postazione con un PC compatto, potente e conveniente. Protagonista assoluto della promozione è il GEEKOM A5, il mini PC che finisce nel carrello con uno sconto tutto per voi. Il modello esatto in offerta è quello con AMD Ryzen 7 5825U nella configurazione 16 GB di RAM + 512 GB di SSD, proposto a un prezzo davvero competitivo.

Vedi offerta su Geekom

GEEKOM A5, perché acquistarlo adesso?

Da un prezzo di listino di 499€, grazie al codice sconto “TS110FA5” potete acquistarlo a 389€ fino al 30 marzo. Un ribasso importante che rende questo mini PC una scelta ancora più interessante per chi cerca prestazioni solide senza investire cifre elevate. Che lo utilizziate per lavorare, studiare o per l’intrattenimento domestico, questa configurazione con Ryzen 7 5825U garantisce fluidità, efficienza energetica e affidabilità nel tempo.

Il design è uno dei punti di forza del GEEKOM A5. Realizzato con struttura in PC + ABS e telaio in metallo, offre una costruzione robusta e resistente, capace di sopportare fino a 200 kg di pressione. Non si tratta solo di estetica: il PC ha superato ben 339 test di qualità, pensati per assicurare oltre cinque anni di prestazioni affidabili. Una soluzione compatta, dunque, ma progettata per durare e per accompagnarvi a lungo nelle vostre attività quotidiane.

Sul fronte delle prestazioni, i 16 GB di RAM e l’SSD NVMe da 512 GB (con opzione disponibile anche da 1 TB) rappresentano l’equilibrio ideale tra potenza e capacità di archiviazione. Inoltre, avete a disposizione slot liberi che consentono di espandere la memoria fino a 64 GB e lo spazio di archiviazione fino a 5 TB. Questo significa che il vostro investimento è pronto a crescere insieme alle vostre esigenze, sia in ambito professionale sia multimediale.

La connettività è completa e versatile: sei porte USB, HDMI 2.0, lettore SD, jack stereo da 3,5 mm e porta Ethernet 2,5G. Potete collegare monitor multipli, periferiche, sistemi di archiviazione esterni e reti ad alta velocità senza alcuna limitazione. Il raffreddamento IceBlast 2.0 con doppi tubi di rame garantisce inoltre una dissipazione efficiente e silenziosa, mantenendo il sistema stabile anche sotto carico.

N.B: applicare il coupon TS110FA5 per ottenere uno sconto extra di 110€ al momento del pagamento.

Infine, il GEEKOM A5 è pensato per semplificarvi la vita. Viti anti-smarrimento per una manutenzione senza attrezzi, supporto VESA incluso per un’installazione ordinata dietro al monitor e Windows 11 Pro preinstallato, pronto all’uso fin dal primo avvio. È compatibile anche con Linux e altri sistemi operativi, offrendo massima flessibilità. Se state pensando di aggiornare la vostra postazione con un mini PC potente, compatto e ora anche scontato, questa promozione primaverile è il momento giusto per agire.

Vedi offerta su Geekom