AMD non sta a guardare, a gennaio arriva la Radeon RX 7600 XT

È ormai praticamente sicuro che a gennaio NVIDIA presenterà delle nuove schede video targate “SUPER”, ma AMD dal canto suo non resta certo a guardare: secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il Team Red sia in procinto di lanciare la nuova Radeon RX 7600 XT.

Già dal nome è facile intuire come la scheda, in realtà, non punti a competere con le SUPER che usciranno nelle prossime settimane: NVIDIA mira a rinnovare la fascia medio-alta, mentre AMD punta a quella medio-bassa, con una GPU che si posizionerà tra la RX 7600 e la RX 7700 XT.

A dare credibilità alle voci circolanti negli scorsi giorni è stato il portale Benchlife, noto nell’ambiente delle indiscrezioni e affidabile, se si guarda al passato. La Radeon RX 7600 XT dovrebbe essere annunciata il 22 gennaio, per poi debuttare il 24 gennaio.

Non si sa molto sulle specifiche tecniche, ma si suppone che la nuova scheda video sarà equipaggiata con GPU Navi 32, la stessa di Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT, ma con meno Compute Unit. Alcune indiscrezioni suggeriscono che ci saranno due varianti della RX 7600 XT, una equipaggiata con 10GB di memoria e una con 12GB, ma considerata la poca differenza, è più probabile che sul mercato arriverà solamente una delle due versioni. Per ovvi motivi, speriamo si tratti del modello con 12GB di VRAM.

Altro dettaglio è che non ci sarà una versione Reference “Made by AMD”, ma solamente schede prodotte dai partner. Non è una novità assoluta, ma è la prima GPU della gamma RX 7000 a non avere un design targato AMD.

Benchlife ha colto l’occasione anche per smentire le voci su RX 7800 e RX 7700: sembra che le varianti “non XT” dei modelli già in commercio non arriveranno sul mercato, nonostante la loro recente comparsa in una lista EEC.