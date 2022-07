Conosciamo AMD principalmente per i suoi processori, sia per il mercato consumer che quello server, e per le schede grafiche della gamma Radeon (e non solo), ma a quanto pare l’azienda di Sunnyvale ha deciso di entrare in un altro settore: quello delle sedie gaming.

Nata da una collaborazione con Vertagear, la PL4500 AMD Edition è in vendita sul fan store AMD al prezzo di 579 dollari (29 in più rispetto all’edizione “classica”) in due diverse colorazioni: bianca e nera o nera e rossa. Si tratta di un prodotto indubbiamente di qualità, che può contare su un resistente telaio in acciaio, garantito ben 10 anni, e un rivestimento in pelle PUC, che combina PVC e finta pelle PU.

Photo Credit: AMD

Photo Credit: AMD

La sedia è in grado di supportare persone che pesano fino a 180Kg, sebbene il peso e l’altezza raccomandati dal produttore siano, rispettivamente, di 118Kg e 2 metri. La comodità è assicurata da un’imbottitura con schiuma Ultra Premium High Resilience (UPHR) con una densità superiore a quella della schiuma standard, mentre l’impiego della fibra di caffè consente di limitare gli odori e aumentare la traspirabilità.

Non potevano di certo mancare i cuscini in memory foam per fornire il giusto supporto lombare e cervicale, fondamentale per le sessioni prolungate di gioco alla scrivania, mentre a completare il tutto troviamo anche braccioli regolabili in tutte le direzioni e lo schienale inclinabile da 80° a 140°, così da trovare il vostro angolo preferito.

Nonostante le sue generose dimensioni, il montaggio della sedia gaming PL4500 AMD Edition è piuttosto semplice grazie al design brevettato “slide-in” di Vertagear, che permette di far scorrere facilmente i vari pezzi in posizione. Nel caso sentiate l’esigenza di abbellire ulteriormente il prodotto con led RGB, Vertagear vende anche separatamente un kit opzionale da installare sullo schienale al prezzo di 199,99 dollari.