Le recenti voci riguardanti i piani di AMD per la prossima generazione di schede grafiche Radeon RX 8000 hanno catturato l’attenzione di pubblico e critica.

Al momento, difatti, persiste un certo grado di incertezza sui futuri piani di AMD, in quanto, alcune fonti affidabili, hanno confermato alcuni potenziali cambiamenti nel panorama delle schede grafiche di fascia alta dell’azienda statunitense

Il punto di partenza è stato un post su X pubblicato dall’utente Kepler_L2, il quale ha sollevato la possibilità che AMD potrebbe decidere di non rilasciare una scheda grafica Radeon RX 8000 di fascia alta. Tuttavia, il leaker, non ha fornito dettagli in merito alle sue dichiarazioni ne, tantomeno, alcuna spiegazione in merito alle modifiche che, secondo Kepler_L2, AMD avrebbe apportato alle sue strategie commerciali.

Seppur alcuni aspetti sono rimasti ancora incerti, in seguito alla breve dichiarazione del leaker, altre fonti autorevoli hanno sottolineato l’eventualità di una potenziale svolta nelle strategie di marketing di AMD, la quale potrebbe influenzare direttamente due specifiche schede grafiche: Navi 41 e Navi 42.

Radeon RX 7900 GRE

La Navi 41, è una scheda grafica di cui si parla da, oramai, tre anni, la quale, per quanto non sia mai stata svelata ufficialmente da AMD, pare abbia già incontrato la fine del suo sviluppo, poco prima di entrare nella fase di produzione.

Questo importante episodio, lascia intendere una volontà di AMD di spostare la sua attenzione al segmento di fascia media, introducendo un nuovo successore dell’architettura RDNA3 e riportando l’azienda alle sue radici, quando la massima priorità di AMD era la copertura del segmento di fascia media, grazie all’architettura RDNA1/Polaris.

Tuttavia, nonostante tutte le voci di corridoio che si stanno succedendo, circolano ancora dei rumoro riguardo a un possibile aggiornamento dell’architettura RDNA3, con l’introduzione di schede grafiche ancora più potenti. Alcune di queste “voci di corridoio” suggeriscono, addirittura, l’adozione della tecnologia 3D V-Cache all’interno delle schede RDNA3, oltre allo sviluppo di un’architettura RDNA3.5, ideata specificamente per i computer desktop, che potrebbe venire riservata esclusivamente alle prossime schede grafiche Ryzen 8000.

In conclusione, sebbene il recente rumor riguardante le schede grafiche Radeon RX 8000 di fascia alta di AMD manchi di dettagli specifici, le voci in merito a un cambio di rotta verso il segmento di fascia media, con un nuovo successore di RDNA3, si fanno sempre più frequenti e ricche di informazioni trafugate qua e la.

Al momento, ovviamente, AMD non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questa situazione.