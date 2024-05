AMD RDNA 3 è un disastro: crollo del 48% nelle vendite, ripresa solo nel 2025?

Nel primo trimestre del 2024, AMD ha registrato un crollo del 48% nella divisione dedicata al gaming rispetto all'anno precedente. Il calo, decisamente importante, è attribuito allo scarso interesse per le GPU Radeon e a un calo delle vendite di chip destinati alle console di Microsoft e Sony, Xbox series X|S e PS5. Secondo le stime, i primi segnali di ripresa arriveranno solamente nel 2025.

Lo scarso successo delle Radeon RX 7000 potrebbe far pensare a un rinvio delle RX 8000 basate su RDNA 4, ma, al contrario, l'azienda potrebbe essere propensa a rispettare la tabella di marcia o a lanciarle addirittura in anticipo, per correre ai ripari. In ogni caso, non essendoci dichiarazioni ufficiali in merito da parte di AMD, si tratta solamente di supposizioni.

Difficili da decifrare anche le voci secondo cui AMD non produrrà RX 8000 di fascia alta, concentrandosi unicamente sulla fascia mainstream e budget del mercato. La mossa potrebbe sembrare sensata, viste le difficoltà nel creare soluzioni top di gamma capaci di competere con le alternative NVIDIA (specialmente quando entra in gioco il ray tracing), ma è difficile dire se sia davvero la scelta giusta, considerando che si lascerebbe a NVIDIA il monopolio della fascia alta del mercato.

Le console costituiscono una parte considerevole del segmento gaming di AMD, ma la diminuzione della domanda è abbastanza naturale, considerando che stanno entrando nel loro quinto anno di vita. Questo fattore, unito al naturale calo delle vendite che si registra nel primo trimestre e all'insuccesso delle Radeon RX 7000M nel mercato dei laptop, ha influito in maniera pesante sui risultati di AMD.

L'azienda prevede che il calo continuerà per il resto del 2024, segno che probabilmente quest'anno non arriveranno novità nemmeno lato console, nonostante si vociferassero novità sia per Xbox che per PS5, con il debutto delle relative versioni "Pro".