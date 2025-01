AMD parla del Ryzen 9 9950X3D: alla pari del 9800X3D nei giochi

Nel corso di un'intervista, Martijn Boonstra, Product and Business Development Manager di AMD, è tornato a parlare dei Ryzen 9 con 3D V-Cache in arrivo nelle prossime settimane.

Secondo Boonstra, i due nuovi chip "forniranno prestazioni di gioco complessive simili al 9800X3D". Ha aggiunto che ci saranno "alcuni giochi che funzioneranno un po' meglio, e altri un po' peggio, ma nel complesso l'esperienza è paragonabile". I vantaggi dei nuovi modelli si noteranno soprattutto nei titoli che sfruttano più core e thread, dato che il 9900X3D ha 12 core e il 9950X3D ben 16, contro gli 8 del 9800X3D.

Tuttavia, sono pochi i giochi che usano più di 8 core. Il Ryzen 7 9800X3D mantiene quindi un vantaggio nei titoli ottimizzati per 8 core, avendo tutto su un singolo CCD. Al di fuori del gaming, AMD afferma che i nuovi Ryzen 9 supereranno i top di gamma Intel nelle applicazioni di produttività e creatività, con prestazioni fino al 10% superiori in programmi multi-thread come Photoshop rispetto al Core Ultra 9 285K.

I nuovi processori dovrebbero essere lanciati a gennaio, anche se non si hanno ancora informazioni in merito e non manca poi molto alla fine del mese. Per quanto riguarda i prezzi, guardando alle generazioni passate si può supporre che il Ryzen 9 9900X3D costerà circa 699 euro, mentre il 9950X3D a 799 euro, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il Ryzen 7 9800X3D è sul mercato ormai da diversi mesi, ma nonostante questo rimane molto difficile da reperire, specialmente al suo prezzo: dovrebbe costare 539 euro, ma ad oggi su Amazon si trova a circa 650 euro. La speranza, ovviamente, è che i nuovi modelli top di gamma non subiscano la stessa sorte.