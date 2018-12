AMD, piattaforma X570 con supporto PCIe 4.0 presentata al Computex 2019?

Secondo una slide pubblicata dal sito Gamer.com.tw, apparsa a un evento di Gigabyte, AMD starebbe lavorando su una nuova piattaforma chiamata X570 per accompagnare le nuove CPU Ryzen di terza generazione – o Ryzen 3000 se preferite – basate su architettura Zen 2 e processo produttivo a 7 nanometri.

Le CPU Matisse, questo il loro nome in codice, saranno nuovamente compatibili con il socket AM4, permettendo quindi ai possessori di schede madre attuali (X470, B350 ad esempio) l’acquisto e l’installazione, ovviamente previo aggiornamento del BIOS. Anche le piattaforme X570, a loro volta, dovrebbero consentire l’installazione delle vecchie CPU (Ryzen 1000 e 2000).

Chiaramente non tutte le tecnologie a bordo delle nuove CPU Ryzen saranno usabili sulle vecchie schede madre, ma al momento non è chiara l’entità dei compromessi che potrebbero essere costretti a fare gli acquirenti delle nuove CPU installandole sulle schede madre già in loro possesso.

Stando a quanto indicato, la nuova piattaforma dovrebbe debuttare al Computex di Taipei, quindi a metà 2019 all’incirca. Di conseguenza potremmo assistere a un leggero slittamento del debutto delle nuove CPU rispetto alle generazioni precedenti, arrivate sul mercato tra marzo e aprile.

Quanto a caratteristiche, la piattaforma X570 dovrebbe supportare il PCI Express 4.0, il che la renderebbe la prima piattaforma consumer a farlo – e di conseguenza anche i Ryzen 3000 sarebbero i primi processori client a supportare il PCIe 4.0. Come abbiamo illustrato nelle scorse settimane, le CPU EPYC di seconda generazione per l’ambito server saranno compatibili con il nuovo standard di interconnessione.

La slide non è chiaramente recente, dato che B450 e Athlon 200GE sono indicati in rosso, come delle novità. Va quindi presa con un po’ di sana cautela, dato che i piani di AMD potrebbero essere cambiati nel frattempo.