I prossimi processori Ryzen saranno i 9000, c'è la conferma di AMD

C'è grande fermento per il futuro dei processori, specialmente per quanto concerne i nuovi AMD Ryzen 9000, basati su architettura Zen 5. Si sa molto poco sulle CPU, ma almeno ora sappiamo che il nome sarà questo: la conferma è arrivata dagli ultimi driver del chipset di AMD.

Le informazioni sono emerse grazie a una scoperta di HXL (@9550pro), che ha notato la menzione dei processori Ryzen 9000 nell'ultima versione dei driver del chipset AMD caricati da ASUS. Con il nuovo driver, versione 6.03.19.217, la principale novità è l'aggiunta della serie "MPMF-9000" che si riferirebbe proprio alla lineup AMD Ryzen 9000.

Un dettaglio importante è che, dato che i driver del chipset AMD fanno riferimento sia alle parti desktop che a quelle mobile, non c'è modo di sapere se questi processori saranno per desktop o notebook. Nonostante questo, è molto probabile che si tratti dei processori Zen 5 destinati ai PC desktop, in particolare i Granite Ridge già emersi in indiscrezioni passate.

I processori AMD Granite Ridge saranno compatibile anche con le attuali schede madri AM5, motivo per cui i produttori come ASUS sarebbero già al lavoro per integrare il supporto alla nuova generazione, come dimostrano anche gli ultimi aggiornamenti dei BIOS AGESA, in cui sempre HXL ha scovato l'introduzione del supporto a Granite Ridge.

AMD dovrebbe svelare i nuovi processori basati su architettura Zen 5 al Computex 2024, che si terrà la prima settimana di giugno. Manca sempre meno tempo e, probabilmente, nelle prossime settimane emergeranno nuove indiscrezioni che forniranno sempre più dettagli sui prossimi processori del Team Red.