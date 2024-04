Nuovi Ryzen Pro 8000, per AMD sono meglio di quelli Intel con la IA

AMD ha annunciato i suoi ultimi processori Ryzen Pro 8000, basati sull'architettura Zen 4, destinati a PC e notebook commerciali. Questi processori rappresentano un importante passo avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi informatici destinati all'uso aziendale.

Il portafoglio Ryzen Pro si estende ora alla serie 8040 "Hawk Point", destinata agli utenti del mercato commerciale. Inoltre, AMD ha annunciato i modelli APU Ryzen 8000 "Phoenix": questi processori, pur basandosi sui modelli consumer, presentano caratteristiche aggiuntive che li rendono particolarmente adatti all'ambiente aziendale.

Un elemento chiave di questi nuovi processori è l'integrazione di unità di elaborazione neurale (NPU) per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale.

Con il lancio dei Ryzen PRO 8000, AMD si mette direttamente a confronto con Intel, evidenziando le differenze: per quanto riguarda i PC desktop, AMD sottolinea l'assenza di CPU Intel con NPU, mentre su mobile, i Ryzen PRO 8000 vantano prestazioni superiori grazie alla NPU XDNA, che offre 16 TOPS rispetto agli 11 dei Core Ultra di Intel, con un totale di 39 TOPS contro i 34 del rivale.

Tuttavia, né i chip AMD né quelli Intel soddisfano ancora il requisito di 45 TOPS di prestazioni della NPU richiesto da Microsoft per i PC IA di prossima generazione. Entrambe le aziende affermano che i loro chip di prossima generazione rispetteranno tale requisito, ma la situazione attuale rimane incerta. Questo requisito mira a consentire a Microsoft di eseguire localmente gli elementi IA di Copilot, ma al momento non è chiaro come questo sarà possibile con le attuali generazioni di processori.

I nuovi processori Ryzen Pro serie 8000 offrono un'ampia gamma di opzioni per notebook e workstation commerciali, garantendo prestazioni elevate e consumi energetici ridotti. L'integrazione di motori IA nei processori offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore privacy, ridotta latenza, migliori prestazioni e una maggiore durata della batteria. Tuttavia, per sfruttare appieno queste capacità, sono necessarie soluzioni software ben sviluppate. In tal senso, AMD sta collaborando con sviluppatori e partner per costruire un solido ecosistema che sfrutti appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale.