AMD vuole modificare le specifiche del Ryzen 7 9700X per ren...

Ryzen 7 9800X3D fonde scheda madre e socket, guai in vista p...

AMD punta sull'innovazione con il chip stacking per i futuri Ryzen

AMD ha depositato un brevetto per il "multi-chip stacking," un'innovativa tecnologia per i futuri SoC Ryzen per migliorare ottimizzazione e prestazioni.