AMD, questa misteriosa CPU potrebbe essere collegata a Xbox Series X

L’utente Twitter InstLatX64 ha scoperto il misterioso processore AMD 4700S, il quale dovrebbe far parte del kit desktop AMD 4700S. È plausibile che quest’ultimo sia lo stesso che Microsoft ha utilizzato per sviluppare una delle sue console Xbox. Sebbene non sia ufficialmente un membro della famiglia Ryzen, è ipotizzabile che AMD 4700S abbiamo molto in comune con le APU mobile Ryzen 4000 (nome in codice Renoir). In tal caso, il chip dovrebbe utilizzare i core Zen 2, il che significa che potrebbe costituire un engineering sample del processore alla base di Xbox Series X o Series S.

Xbox Series X e Series S utilizzano una APU AMD Zen 2 octa-core personalizzata che non ha alcun nome ufficiale. Quella all’interno di Series X presenta una frequenza di 3,8GHz, che però si abbassa a 3,6GHz con SMT attivo, mentre la variante per la Series S ha un clock di 3,6GHz che scenda a 3,4GHz con SMT. Lo scorso 29 marzo è stato registrato un punteggio ottenuto con AMD 4700S su Geekbench 5 (come indicato da Leakbench). Stando ai dati raccolti dal software, il processore possiede otto core, sedici thread, 8MB di cache L3, un clock base di 3,6GHz e un boost clock di 4GHz. Il sistema testato, inoltre, disponeva di 16GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda i risultati, AMD 4700S ha ottenuto rispettivamente 998 punti e 8.589 punti nei benchmark single-core e multi-core. Per fare un confronto, il Ryzen 9 4900HS, che è il modello di punta della gamma Ryzen 4000, ha raggiunto una media di 1.083 punti nel test single-core e 6.994 punti in quello multi-core. In pratica, mentre Ryzen 9 4900HS offre prestazioni single-core fino all’8,5% in più, AMD 4700S riesce a raggiungere performance sino al 22,8% maggiori in ambito multi-core.

Ciò che è ancora più strano è che AMD ha recentemente pubblicato il firmware e i driver corrispondenti per il kit desktop AMD 4700S. Vengono forniti driver per il chipset, l’audio integrato e la porta Ethernet. Analizzando il firmware, è possibile trovare riferimenti a Cardinal, che potrebbe essere il nome in codice interno usato per questo particolare kit desktop. I file sono datati 19 aprile, quindi sono molto aggiornati.

I kit per sviluppatori non sono generalmente disponibili al pubblico in generale. Tuttavia, il rivenditore finlandese Tulostintavaratalo ha inserito a listino il kit desktop AMD 4700S nel suo negozio online al prezzo di 325€ con un tempo di consegna stimato che va da 14 a 30 giorni lavorativi.