AMD Radeon Software ora offre l’auto overclocking e il supporto per Windows 11

AMD ha appena rilasciato la release 21.9.1 di Radeon Software Adrenalin che introduce nuove funzionalità e supporto potenziato grazie ai quali i gamer Radeon possono ottenere il massimo dai propri sistemi alimentati da AMD.

Tra le novità troviamo l‘auto overclocking per PC desktop AMD-powered. I gamer con schede grafiche Radeon RX 6000 Series e processori desktop Ryzen 5000 Series possono ora beneficiare di una overclocking experience semplificata e facile da usare. Radeon Software Adrenalin 21.9.1 riunisce le performance tuning di Ryzen e Radeon in una tab semplice da usare, tra cui una funzione di auto-overclocking per aumentare le prestazioni su entrambe le schede grafiche Radeon RX 6000 Series e Ryzen 5000 Series CPU.

Troviamo poi il supporto Radeon Software per Microsoft Windows 11. Il nuovo driver offre prestazioni ottimizzate e potenti funzionalità come Radeon Boost, Radeon Anti-Lag e Radeon Image Sharpening per migliorare le performance, ridurre la latenza e valorizzare le immagini sui PC Windows 11.

AMD Smart Access Memory è ora supportata sulle schede grafiche Radeon RX 5000 Series. Sblocca prestazioni eccezionali quando si abbinano le schede grafiche Radeon RX 5000 Series con alcuni processori desktop AMD Ryzen 5000 o Ryzen 3000 Series e le schede madri AMD 500-series.

AMD continua a collaborare con i propri partner per ampliare la gamma di titoli AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Con il supporto di numerosi sviluppatori, la rivoluzionaria funzionalità di upscaling di AMD, presentata a giugno, è ora disponibile in 27 appassionanti titoli. Le ultime integrazioni includono:

A Chinese Ghost Story

Arcadegeddon

Black Desert

Chernobylite

Dota 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

Marvel’s Avengers

Myst

Necromunda: Hired Gun

NiShuiHan

Resident Evil Village

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Inoltre a breve DEATHLOOP presenterà la sua implementazione FSR e, nelle prossime settimane, World War Z: Aftermath, JX3, F1 2021 e No Man’s Sky saranno supportati da FSR, che offre giochi ad alta velocità e un’incredibile fedeltà di immagini su oltre 100 processori e GPU AMD e prodotti dei competitor.

Potete scaricare l’ultima versione di Radeon Software visitando questa pagina, e scoprire maggiori informazioni su Radeon Software Adrenalin 21.9.1 nel blog ufficiale di AMD.