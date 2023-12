AMD ha messo un fusibile anti overclock nei nuovi Threadripper 7000

Di recente si è diffusa la voce che overcloccare i processori AMD Threadripper 7000 invalidasse la garanzia, ma la realtà è leggermente diversa e, se vogliamo, più complicata di così. A quanto pare, all’interno dei chip è presente un fusibile che brucia quando viene fatto overclock, in modo da lasciare una prova dell’evento, ma la garanzia rimane valida anche quando il fusibile brucia.

A mettere le cose in chiaro è stata AMD, che ha dichiarato a Tom’s Hardware che l’overclock dei Threadripper 7000 non invalida automaticamente la garanzia sul processore, che si parli di un modello “liscio” o di uno Pro. È importante sottolineare però che, sebbene la garanzia non venga annullata automaticamente, questa non copre i danni direttamente collegati all’overclock.

Le prime domande sulla questione sono sorte quando l’utente David Huang ha condiviso uno screenshot che mostra il BIOS di un sistema ODM, dove appare un avviso che afferma che effettuare un overclock annullerebbe la garanzia. Sembra però che si tratti di un avviso del produttore, indipendente da AMD, che dal canto suo si limita a informare l’utente che eseguire un overclock attiva permanentemente la modalità overclock (lo stesso disclaimer che viene mostrato quando si attiva PBO).

AMD è al lavoro per correggere qualsiasi avvertimento fuorviante presente all’interno dei BIOS dei produttori, per fare in modo che tutti i disclaimer siano in linea con la posizione ufficiale di AMD sull’overclock dei nuovi Threadripper 7000. C’è da dire poi che l’uso di fusibili come questo non è una novità per AMD, che li aveva già inseriti all’interno della gamma Threadripper Pro 5000 WX di passata generazione; inserirli serve solo ad avere un segnale che l’overclock è stato effettuato e, come detto, eseguirlo non invalida in alcun modo la garanzia. Dovrete preoccuparvi solo se l’overclock causerà dei danni, che non saranno coperti da AMD.