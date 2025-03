AMD RX 9070: la nuova bestseller delle GPU

Il mercato delle schede grafiche sta vivendo un momento di fermento senza precedenti, con le nuove AMD Radeon RX 9070 e RX 9070 XT che stanno conquistando rapidamente quote di mercato importanti. Lanciate appena quattro giorni fa, il 5 marzo, queste GPU basate sull'architettura RDNA 4 hanno già raggiunto la seconda posizione nella classifica dei bestseller di Amazon USA, mentre in Germania e Regno Unito sono balzate direttamente al primo posto. Un risultato sorprendente che potrebbe segnalare un importante cambio di equilibri nel panorama dominato da NVIDIA, specialmente considerando le difficoltà di approvvigionamento che stanno caratterizzando l'intero settore.

La scalata silenziosa di AMD nelle classifiche di vendita

Nonostante i ben noti problemi di fornitura che affliggono la serie GeForce RTX 50, la RTX 5070 Ti continua a mantenere la leadership nelle classifiche di vendita americane. In particolare, il modello MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC risulta essere il più popolare tra gli acquirenti. Subito alle sue spalle troviamo però l'Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition, segnale di un interesse crescente verso le soluzioni AMD.

La situazione europea presenta uno scenario ancora più favorevole per il team rosso. In Germania, la XFX Swift Radeon RX 9070 OC White domina la classifica, nonostante un prezzo di 929,99 euro, decisamente superiore al MSRP di 549 dollari (circa 506 euro), anche considerando le tasse. Nel Regno Unito, invece, è la Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC a occupare il gradino più alto del podio, sebbene risulti già esaurita al momento della stesura di questo articolo.

L'ennesima crisi di disponibilità nel settore GPU

Nonostante AMD sembrasse aver lanciato le nuove schede con scorte più abbondanti rispetto a NVIDIA e Intel, le RX 9070 sono andate esaurite nel giro di poche ore dal lancio. Una situazione che ha immediatamente attirato l'attenzione dei bagarini, che ora le rivendono a prezzi più che raddoppiati rispetto al listino ufficiale. La domanda per nuove schede grafiche sembra talmente elevata che molti consumatori sono disposti ad acquistare queste GPU di fascia media a prezzi da fascia alta.

Frank Azor di AMD aveva dichiarato che numerosi modelli dai partner AIB sarebbero stati venduti a prezzi MSRP (ovvero quelli di listino, o consigliati se preferite). Tuttavia, i prezzi attuali appaiono irragionevoli anche per offerte premium, soprattutto considerando che ora si avvicinano pericolosamente al territorio della RTX 5080. La frustrazione dei consumatori è palpabile, con molti che sperano in un rapido ripristino delle scorte nelle prossime settimane per normalizzare finalmente il mercato.

Un'opportunità strategica per AMD

Le difficoltà di approvvigionamento non sono un problema esclusivo di AMD. Il mercato delle GPU è in affanno da diversi mesi: Intel ha lanciato la sua acclamata Arc B580 alla fine dello scorso anno, ma trovare questa scheda grafica rimane un'impresa ardua. NVIDIA, dal canto suo, ha ammesso apertamente la carenza di GPU della serie RTX 50, con problemi che interessano tutti i modelli, dalla top di gamma RTX 5090 fino alla più accessibile RTX 5070.

Non è ancora chiaro se la carenza delle AMD sia temporanea, causata dalla domanda accumulata a seguito della frustrazione della community verso NVIDIA e Intel. Ciò che è certo è che questa situazione rappresenta un'opportunità strategica per il team rosso di recuperare quote di mercato dal dominio storico di NVIDIA nel settore delle GPU da gaming.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se AMD riuscirà a gestire efficacemente la situazione e produrre un numero sufficiente di schede per coprire le carenze dei concorrenti. La capacità produttiva diventa ora il fattore determinante in questa battaglia commerciale, con i consumatori che attendono con impazienza maggiori disponibilità e, soprattutto, prezzi più ragionevoli.