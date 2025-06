Un difetto tecnico ha colpito una specifica categoria di Mac Mini immessi sul mercato da Apple nel corso del 2024, impedendo l'accensione di alcune unità e costringendo, in seguito alle numerose segnalazioni, l'azienda di Cupertino ad attivare un programma di riparazione gratuita.

La problematica, seppur a detta di Apple limitata a una piccola percentuale di dispositivi, riguarda i modelli equipaggiati con processore M2 e prodotti in un arco temporale ben definito. L'azienda ha pubblicato venerdì scorso un documento di supporto tecnico che fornisce tutti i dettagli necessari per identificare i dispositivi interessati e accedere al servizio di riparazione.

Il malfunzionamento si manifesta con l'impossibilità totale di avviare il computer da un momento all'altro, un problema che Apple ha riconosciuto ufficialmente, in seguito alle segnalazioni, senza tuttavia fornire spiegazioni dettagliate sulle cause scatenanti. La questione assume particolare rilevanza considerando che i Mac Mini del 2023 rappresentano una delle proposte più competitive dell'azienda nel segmento desktop, apprezzati sia dai professionisti creativi, che dalle piccole imprese, per il rapporto qualità-prezzo, soprattutto ora che, in seguito all'uscita del modello con M4 (che potete trovare su Amazon) si trovano a un prezzo ancora più economico.

La gamma di dispositivi interessata dal problema comprende esclusivamente i Mac Mini del 2023 dotati di chip M2 e assemblati tra il 16 giugno 2024 e il 23 novembre 2024. Questa finestra temporale relativamente ristretta suggerisce che il difetto possa essere collegato a un lotto specifico di componenti o a modifiche nel processo produttivo avvenute durante quel periodo. Gli utenti possono verificare se il proprio dispositivo rientra tra quelli interessati consultando il numero di serie, facilmente reperibile sul fondo del computer nelle vicinanze delle marcature normative.

Per chi riesce ancora ad accendere il Mac Mini, suggeriamo di trascrivere il numero di serie che si può trovare nel menu di sistema, cliccando sull'icona Apple e selezionando la voce "Informazioni su questo Mac". Apple ha predisposto una pagina di supporto dedicata dove inserire il codice identificativo per verificare automaticamente l'idoneità al programma di riparazione.

Apple garantisce tre anni di copertura gratuita per questo specifico difetto

Il processo di identificazione si rivela particolarmente semplice: una volta inserito il numero di serie nella pagina di supporto ufficiale, il sistema comunica immediatamente se il dispositivo è tra quelli che possono beneficiare del servizio gratuito. Questa procedura automatizzata permette agli utenti di ottenere una risposta immediata senza dover contattare direttamente l'assistenza tecnica per una prima valutazione.

Una volta confermata l'idoneità del dispositivo, gli utenti devono rivolgersi a un Apple Store (fisico o via telefono) o a un centro di assistenza autorizzato per procedere con la riparazione. Il processo richiede di accedere alla pagina "Ottieni supporto" del sito Apple utilizzando le proprie credenziali, dopodiché il sistema mostrerà automaticamente l'elenco dei punti di assistenza disponibili nella zona di residenza. La prenotazione di un appuntamento può essere effettuata direttamente online, scegliendo tra le varie opzioni disponibili.

I tecnici qualificati procederanno con un'ispezione approfondita del dispositivo per confermare che il malfunzionamento corrisponda effettivamente al difetto riconosciuto da Apple. La copertura del programma di riparazione si estende per tre anni dalla data di acquisto originale, offrendo agli utenti una finestra temporale ampia per usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo.