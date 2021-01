AMD Ryzen 7 5800G, individuate alcune specifiche tecniche della nuova APU

Poco più di una settimana fa vi abbiamo parlato dei primi benchmark condotti su un engineering sample dell’APU Ryzen 7 5700G di AMD, chip Cezanne basato sull’architettura Zen 3 e dotato di otto core e sedici thread, 4MB di cache L2 e 16MB di cache L3. Per quanto riguarda le frequenze, il sample raggiungeva il clock massimo di 4,4GHz, ma si prestava bene anche all’overclock sino a 4,7GHz alzando un po’ il Vcore.

A quanto pare, la compagnia di Sunnyvale sta lavorando anche ad un modello anche più potente, il Ryzen 7 5800G, chip recentemente avvistato su TechPowerUp in seguito alla validazione della sua GPU integrata. Purtroppo, questo non ci ha consentito di venire a conoscenza di dettagli tecnici come clock, cache e TDP, ma sicuramente sarà equipaggiato con otto core e sedici thread, dato che costituiscono il limite massimo delle nuove APU Cezanne. Per quanto riguarda la parte grafica, l’iGPU offrirà 8 VEGA Compute Unit per un totale di 512 stream processor con 8 ROP e 8 TMU. Piuttosto interessante la frequenza registrata, pari a 1.800MHz ed inferiore rispetto al precedente modello di punta, il Ryzen 4750G, che possedeva una GPU Vega in grado di spingersi sino a 2.100MHz. Questa discrepanza è dovuta al fatto che ci troviamo di fronte ad un engineering sample e sicuramente la versione finale avrà un clock più elevato.

Stando alle fonti dei colleghi di Wccftech, sembra che AMD abbia deciso di posticipare il lancio delle APU desktop Cezanne al secondo trimestre di quest’anno per offrire una fornitura stabile di chip al mercato mobile. A differenza delle APU Ryzen PRO 4000G, questa volta le APU Cezanne arriveranno anche sul circuito consumer e non saranno ottenibili solo dagli OEM.