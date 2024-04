AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F ufficiali: ecco le specifiche

AMD ha recentemente integrato nel suo portfolio due nuovi processori, Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, presentati inizialmente sul mercato cinese e ora annunciati a livello globale. Questi chip, entrambi basati sull'architettura Zen 4, rappresentano una svolta interessante per i consumatori alla ricerca di opzioni CPU budget-friendly senza compromessi significativi sulle prestazioni.

Originariamente svelati in Cina come parte di una strategia volta a posizionare la linea Ryzen in ogni fascia di prezzo del mercato, i nuovi modelli della serie F di AMD sono stati concepiti senza grafica integrata (iGPU) e unità di elaborazione neurale (NPU) per l'accelerazione hardware IA. Questa scelta designa i due processori come alternative economiche interessanti rispetto ai loro omologhi della serie Ryzen 8000G, pur mantenendo prestazioni robuste grazie ai core Zen 4.

Le specifiche

Il Ryzen 7 8700F dispone di otto core Zen-4, 16 thread, 8MB di cache L2 e 16MB di cache L3, con un TDP (Thermal Design Power) predefinito di 65W, configurabile fino a 45W. Il suo base clock è di 4.1 GHz con un picco massimo di 5.0 GHz.

D'altra parte, il Ryzen 5 8400F, un po' meno potente, offre sei core Zen 4, 12 thread, 6MB di cache L2 e la stessa quantità di cache L3 del 8700F. Questo modello ha sempre un TDP di 65W, con un base clock di 4.2 GHz e un picco massimo di 4.7 GHz.

Dove si collocano nel listino AMD

Questi processori emergono come soluzioni economicamente vantaggiose per gli utenti che non richiedono capacità grafiche integrate. È particolarmente rilevante notare che AMD non ha limitato le capacità di overclocking su questi chip, a differenza di quanto fatto con alcuni dei suoi processori Ryzen 7000X3D. Questo lascia spazio agli utenti per incrementare le prestazioni di clock, avvicinandosi, se non eguagliando, quelle dei modelli G-series, soprattutto se si considera la possibilità di migliorare ulteriormente le prestazioni raffreddando meglio il chip con un buon dissipatore per CPU.

Un aspetto particolarmente interessante dei nuovi processori F-series è che sono prodotti da silicio riciclato. Questo approccio non solo migliora l'efficienza produttiva di AMD ma contribuisce anche a ridurre lo spreco di componenti potenzialmente utili, dimostrando un passo avanti verso la sostenibilità nella produzione di hardware.

L'unico dettaglio ancora avvolto nel mistero è il prezzo. Tuttavia, per essere veramente competitive sul mercato e attrarre l'interesse dei consumatori, AMD dovrà proporre le sue nuove CPU a un costo inferiore sia rispetto ai precedenti modelli 8700G e 8600G che agli omologhi Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600, che offrono grafica integrata e il doppio della cache L3.