AMD Ryzen 7 9800X3D, ecco come sarà: online le specifiche

Sullo shop online Geizhals è comparso poche ore fa il nuovo Ryzen 7 9800X3D, che debutterà ufficialmente il prossimo 7 novembre e di cui, fino ad ora, non si conoscevano ancora i dettagli. Grazie al sito, però, sono stare rese pubbliche le specifiche complete del processore.

Le informazioni non possono ancora essere ritenute ufficiali dato che non provengono direttamente da AMD, ma è molto difficile che il negozio sia in possesso di informazioni sbagliate; di conseguenza, possiamo essere abbastanza certi che il processore sarà esattamente come descritto.

Specifiche AMD Ryzen 7 9800X3D (non ufficiali) Architettura Zen 5 Processo produttivo TSMC 4nm (Core) / TSMC 6nm (I/O) Core / Thread 8 / 16 Frequenza base / boost (GHz) 4,7 / 5,2 Cache L2 (MB) 8 Cache L3 (MB) 96 TDP (watt) 120

Stando a quanto emerso, il Ryzen 7 9800X3D avrà una frequenza base di 4,7 GHz e una frequenza massima di 5,2 GHz, inferiore a quella di 5,6 GHz indicata in precedenza da altre indiscrezioni. Le frequenze sono più alte rispetto a quelle del Ryzen 7 7800X3D, che operava a un clock base di 4,2 GHz e uno massimo di 5 GHz.

Il TDP invece sarà lo stesso del modello precedente, 120 watt, così come la 3D V-cache, che rimane di 64MB e va aggiungersi ai 32MB di cache L3 già presenti, per un totale di 96MB. Anche la cache L2 rimane di 1MB per core.

Pur non avendola ampliata, secondo altre voci di corridoio AMD avrebbe spostato la 3D V-cache, spostandola da sopra a sotto il CCD. Questo comporterebbe dei miglioramenti in termini di prestazioni, garantendo frequenze operative più alte, e di temperature, che dovrebbero essere più basse. Tuttavia, non sono emersi molti altri dettagli in merito.

Stando alle informazioni dei giorni scorsi, il nuovo Ryzen 7 9800X3D offrirà prestazioni in media l'8% superiori del suo precedessore nei giochi, mentre in altri ambiti performerà peggio della concorrenza, posizionandosi anche dietro il vecchio Core i9-14900K, di recente sostituito dal nuovo Core Ultra 9 285K della gamma Arrow Lake.

Non sappiamo ovviamente se queste indiscrezioni siano reali oppure no, ma la buona notizia è che non dovremo aspettare molto per scoprire come va davvero questa nuova CPU: il 7 novembre è dietro l'angolo. Nel frattempo, se siete già sicuri di volere un PC con il Ryzen 7 9800X3D, potete prepararvi con una nuova scheda madre AMD X870, perfetta per questo chip.