Ryzen 7 9800X3D, peggio del previsto? Solo +8% nei giochi secondo un leak

Manca sempre meno al lancio del nuovo Ryzen 7 9800X3D, che debutterà il prossimo 7 novembre. C'è grande attesa per quello che sarà, molto probabilmente, il miglior processore per PC dedicato al gaming, ma un'indiscrezione emersa nelle scorse ore (riportata da Videocardz) sembra voler spegnere l'entusiasmo.

Stando a queste informazioni, il nuovo processore sarà solamente l'8% più veloce del Ryzen 7 7800X3D, decisamente meno delle aspettative. Al lancio, il 7800X3D aveva mostrato miglioramenti medi tra il 13% e il 25%, a seconda della suite di test utilizzata; molti utenti si aspettavano numeri simili, paragonabili al passaggio da Ryzen 7 5800X3D a Ryzen 7 7800X3D, non inferiori.

Sembra andare meglio nelle prestazioni multi-thread, punto debole del modello attuale, visto che il nuovo 9800X3D sarà in media il 15% più veloce.

Le specifiche tecniche trapelate confermano poi 8 core e 16 thread, con una frequenza di boost massima di 5,2 GHz, inferiore ai 5,7 GHz emersi in precedenti benchmark non ufficiali. Il processore supporterà memorie DDR5-6000, con possibilità di overclock fino a DDR5-8000 e oltre.

Come sempre, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute precauzioni, dato che si tratta pur sempre di indiscrezioni. Bisognerà aspettare i benchmark ufficiali per capire se effettivamente il miglioramento in gioco è come riportato dalle voci di corridoio, o se sarà più grande.