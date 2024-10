Ryzen 7 9800X3D, i benchmark trapelati lo mettono alle spalle di Core i9-14900K

I risultati preliminari dei benchmark di terze parti del nuovo AMD Ryzen 7 9800X3D sono stati pubblicati online, rivelando guadagni significativi in prestazioni nelle applicazioni Adobe Premiere Pro e Davinci Resolve.

Utilizzando PugetBench, il Ryzen 7 9800X3D ha ottenuto un punteggio di 14.201 in Premiere Pro e 10.487 in Davinci Resolve, mostrando un miglioramento del 5% rispetto al suo predecessore, il Ryzen 7 7800X3D. La nuova CPU era abbinata a una scheda grafica RTX 4090 e a 32GB di RAM DDR5-6000, su una scheda madre Asus ROG Crosshair X870E Hero.

Questo chip, dotato di 3D V-Cache e basato sull'architettura Zen 5, sembra offrire notevoli migliorie rispetto ai modelli precedenti senza X3D. Ad esempio, rispetto al Ryzen 7 9700X, il 9800X3D ha dimostrato un incremento prestazionale del 41% in Premiere Pro e un 46% in confronto al Ryzen 7 7700X, pur mantenendo un incremento più misurato del 4% in Davinci Resolve rispetto a quest'ultimo.

Il Ryzen 7 9800X3D chiude il divario con il più potente Ryzen 9 7950X3D

In confronto con i recenti chip Intel Raptor Lake Refresh, il Ryzen 7 9800X3D ha superato le prestazioni del Core i5-14600K e si è quasi allineato a quelle del Core i7-14700K. Il risultato più alto è stato ottenuto dal Core i9-14900K che ha superato il 9800X3D del 9% in Premiere e del 15% in Davinci Resolve.

La rivelazione di questi punteggi offre una visione promettente delle capacità del Ryzen 7 9800X3D al di fuori degli ambiti strettamente legati al gaming. Oltre alle prestazioni in applicazioni di editing video, questo chip segnala un avvicinamento nelle prestazioni rispetto al precedente top di gamma Ryzen 9 7950X3D, consolidando la reputazione di AMD nella produzione di processori di alta qualità che competono efficacemente anche nei segmenti di mercato di fascia alta dominati storicamente da Intel.

L'uscita del primo chip Ryzen 9000X3D, prevista per il 7 novembre, è accompagnata da grande attesa, nonostante per ora i prezzi rimangano ancora un mistero.