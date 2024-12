AMD Ryzen 9 9950HX3D esce allo scoperto, sarà la più potente CPU per laptop?

Emergono in rete i primi benchmark delle nuove CPU AMD Ryzen 9000HX "Fire Range", destinate al segmento high-end dei laptop gaming. Le CPU, avvistate su Geekbench all'interno di un nuovo portatile ASUS ROG Strix G16, si preannunciano come un significativo passo avanti rispetto alla precedente generazione, grazie all'adozione della nuova architettura Zen 5 e di un rinnovato processo produttivo.

I processori Ryzen 9000HX succederanno agli attuali "Dragon Range" basati su Zen 4, mantenendo la compatibilità del socket. Questo aspetto semplificherà il lavoro dei produttori di laptop, che potranno integrare le nuove CPU senza dover apportare modifiche sostanziali al design dei propri prodotti. Il debutto ufficiale della serie "Fire Range" è previsto per il CES 2025 di Las Vegas.

Il portatile gaming ASUS ROG Strix G16, nome in codice "G614FH", nel quale sono stati effettuati i test, dovrebbe montare anche le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, anch'esse oggetto di recenti indiscrezioni. I benchmark di Geekbench si sono concentrati sul test ONNX AI, che si basa sulle prestazioni della CPU. In particolare, il nuovo processore Ryzen 9 9950HX è stato confrontato con il modello 7945HX basato su Zen 4.

Tuttavia, il primo test con il processore AMD Ryzen 9 9950X3D è stato eseguito con un engineering sample (ES) sui benchmark AI usando il framework ONNX. Questa CPU è stata confermata da HXL su X, e vanta 16 core e 32 thread basati su Zen 5 con l'aggiunta della tecnologia 3D V-Cache.

I dati dettagliati in formato JSON rivelano che AMD equipaggerà il nuovo processore con 96MB di cache L3 su un singolo CCD, configurazione che corrisponde a quella del prossimo Ryzen 9 9950X3D destinato al mercato desktop.

Questi primi benchmark, seppur preliminari e relativi a sample ingegneristici, lasciano intravedere le potenzialità delle nuove CPU "Fire Range". L'aumento della cache L3 e l'adozione dell'architettura Zen 5 dovrebbero garantire un incremento prestazionale significativo, soprattutto in ambito gaming e nelle applicazioni che sfruttano il multi-threading. La presenza della tecnologia 3D V-Cache sul modello di punta Ryzen 9 9950X3D, inoltre, potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza, in particolare nei giochi che beneficiano di una maggiore quantità di cache.

Con l'avvicinarsi del CES 2025, cresce l'attesa per i nuovi prodotti AMD. Le nuove CPU "Fire Range", insieme alle GPU GeForce RTX serie 50 che annuncerà NVIDIA, promettono di ridefinire gli standard prestazionali dei laptop gaming, offrendo agli utenti un'esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente.

Il mercato dei laptop gaming è in continua evoluzione e AMD sembra intenzionata a mantenere la propria posizione di leadership con la nuova generazione di processori Ryzen. La sfida con Intel, che dovrebbe rispondere a breve con i suoi processori di nuova generazione, si preannuncia avvincente e ricca di novità.

Oltre alle CPU per laptop, AMD presenterà al CES 2025 anche le nuove CPU per desktop, tra cui il Ryzen 9 9950X3D, che si posizionerà al vertice dell'offerta per gli utenti enthusiast e i professionisti che necessitano di prestazioni elevate.