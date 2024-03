AMD Zen 5 sarà rivoluzionario: 40% più veloce di Zen 4 secondo le indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni diffuse dal celebre insider Kepler_L2, l'architettura dei core CPU AMD Zen 5 sembra promettere un significativo incremento di velocità, superiore al 40% rispetto ai core Zen 4 attuali.

L'insider in questione, ha una comprovata affidabilità riguardo alle informazioni diffuse in merito alle architetture CPU. Il suo post sul forum tecnico di Anandtech, riportato da 3DCenter, ha rivelato che la nuova architettura dei core AMD Zen 5 è prevista per il secondo semestre del 2024 e sarà utilizzata in varie famiglie di CPU per desktop, laptop e server.

Kepler sostiene che, core per core, i core AMD Zen 5 saranno più veloci di oltre il 40% rispetto ai core Zen 4. Questa prestazione è stata misurata nel benchmark SPEC, sebbene non sia chiaro se si riferisca a metriche intere o in virgola mobile.

Tuttavia, considerando che le prestazioni basate su interi sono più utili per un'ampia gamma di applicazioni, questo miglioramento beneficerà sia dei carichi di lavoro single che multi-threaded.

Se confermato, questo rappresenterà un notevole balzo in avanti per AMD in una singola generazione, ricordando l'ambizioso obiettivo originale per l'architettura dei core Zen (1) che aveva previsto un aumento dell'IPC del 40% rispetto all'Excavator ma che alla fine superò di gran lunga questa cifra con un sorprendente miglioramento dell'IPC del >52%.

Per quanto riguarda le caratteristiche ufficiali, AMD ha dichiarato che l'architettura Zen 5 offrirà prestazioni e efficienza migliorate, con un front-end ripipelined e un'ampia emissione, oltre a ottimizzazioni integrate per l'IA e il machine learning.

AMD prevede di introdurre l'architettura dei core Zen 5 in almeno tre famiglie di CPU. Tra queste, la famiglia desktop "Granite Ridge" si concentrerà sulle attuali piattaforme AM5 con specifiche migliorate. Inoltre, sono attese le APU Strix Point per le piattaforme di mobilità, che includeranno CPU Zen 5, GPU RDNA 3+ e un NPU aggiornato.

La lineup EPYC di AMD verrà potenziata con i nuovi core Zen 5 e Zen 5C, che offriranno rispettivamente fino a 128 e 192 core. Questa ampia gamma di prodotti Zen 5 è prevista per il secondo semestre del 2024, e AMD promette ulteriori miglioramenti nel tempo, inclusi avanzamenti in tecnologie come 3D V-Cache e Threadripper.

Il Computex 2024 sarà un'importante palcoscenico per AMD, con la CEO Lisa Su che terrà il discorso di apertura. Ci aspettiamo quindi una presentazione ricca di dettagli in merito a Zen 5, PC AI e Ryzen durante questo evento.