Configurazione da 1700 euro per giocare (e non solo) | 2025

Oggi vediamo una configurazione di fascia medio-alta basata su una GPU NVIDIA, perfetta per chi vuole giocare al meglio con ray tracing attivo, sfruttando tutte le ultime tecnologie messe a disposizione dal Team Green, compresa la generazione dei frame multipla, esclusiva delle RTX 50.

Cuore della build è la RTX 5070, qui in personalizzazione PNY, abbinata a un processore AMD Ryzen 7700. Se volete una configurazione simile ma con una scheda video AMD, vi rimandiamo alla nostra configurazione dedicata al gaming con Radeon RX 9070. Nel momento in cui scriviamo il prezzo di questo sistema si aggira intorno ai 1700€, ma potete risparmiare qualcosa andando a sostituire alcuni componenti, ad esempio scegliendo un case più economico, o un SSD meno capiente. L’importante, per avere le prestazioni che vedremo, è che processore e scheda video rimangano quelli consigliati.

I componenti della configurazione

Iniziamo dal processore, come detto un AMD Ryzen 7 7700. Basato su architettura Zen 4, mette a disposizione 8 core e 16 thread con frequenza boost fino a 5.3 GHz. Con un TDP di 65 W, offre un ottimo equilibrio tra prestazioni multi-thread e consumo energetico, risultando ideale per giocare, ma anche per il multitasking e anche per gestire un eventuale streaming. Il supporto al socket AM5 lo rende una scelta solida anche in ottica di aggiornamenti futuri, considerando che AMD supporterà la piattaforma ancora per diverso tempo.

Come scheda madre abbiamo scelto una Gigabyte B650 Eagle AX, modello ATX basato su chipset B650 che supporta pienamente i Ryzen 7000 e le memorie DDR5 fino a 8000 MHz (OC). È una delle più economiche, ma ha tutte le caratteristiche chiave per la nostra configurazione: connettività completa con PCIe 5.0, quattro slot M.2, Wi-Fi 6E integrato e LAN 2.5G, oltre a una buona dotazione di porte che offre otto USB-A totali e una USB-C. Il design VRM a 14+2+1 fasi garantisce stabilità anche sotto carico e assicura che il nostro Ryzen 7 7700 sia alimentato adeguatamente in ogni situazione.

Il raffreddamento del processore è affidato a un THERMALRIGHT AQUA ELITE 240 V3, che nel pieno rispetto della filosofia dell’azienda offre ottime prestazioni di raffreddamento a un costo estremamente contenuto. Le due ventole TL-C12B-S da 120mm raggiungono una velocità massima di 1500 RPM garantendo un flusso massimo di 66 CFM con una rumorosità di 25,6 dBA. Il dissipatore è dotato di illuminazione RGB, completamente personalizzabile per dare un tocco proprio alla build.

La RTX 5070, basata su architettura Ada Lovelace, offre 12 GB di memoria GDDR6X e tutte le tecnologie NVIDIA più recenti: DLSS 4 con Multi Frame Generation, Tensor Core e RT Core di nuova generazione e supporto al 4:2:2 per chi crea contenuti video. La personalizzazione PNY che abbiamo scelto è molto concreta, con un raffreddamento a tripla ventola che riesce a gestire bene le temperature anche nelle sessioni di gioco prolungate, specialmente se è installata in un case con un buon flusso d’aria.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Per le memorie abbiamo scelto un kit Kingston FURY Beast 32GB DDR5-6000, perfetto per questa configurazione; l’archiviazione è invece affidata a un SSD Samsung 990 Pro da 2TB, con velocità fino a 7450MB/s in lettura e fino a 6900MB/s in scrittura. È ideale per avere tempi di caricamento dei giochi velocissimi e tutto lo spazio necessario per tenere installati i vostri giochi preferiti, compresi i tripla A recenti che pesano oltre 100GB l’uno.

L’alimentazione del sistema è affidata a un MSI MAG A750GL da 750 watt, più che sufficiente per questa configurazione e già pronto ad ospitare futuri aggiornamenti con modelli di fascia superiore. Certificato 80+ Gold, integra il connettore 12VHPWR per alimentare le GPU NVIDIA senza bisogno di ricorrere all’adattatore. Inoltre, il connettore ha una doppia colorazione, per facilitare l’inserimento da parte dell’utente: è collegato correttamente solo se la parte gialla è tutta all’interno della scheda video e non si vede più; questa semplice regola aiuta a scongiurare i potenziali problemi emersi nel corso degli ultimi anni sulle schede top di gamma, che venivano irrimediabilmente danneggiate.

A ospitare il tutto ci pensa un case Fractal Design North, caratterizzato da un design minimalista con pannello frontale in legno, che non rinuncia a un buon flusso d’aria grazie alle generose aperture. Supporta radiatori fino a 240mm e GPU lunghe fino a 355 mm, risultando così perfetto per la nostra build; sul lato troviamo il classico pannello in vetro temperato, che permette di mettere in mostra i componenti interni.

Prestazioni della configurazione

Questa build è pensata per il gaming in 1440p con dettagli ultra e frame rate elevati anche nei titoli più recenti. La RTX 5070 consente di abilitare ray tracing in praticamente tutti i giochi e, in alcuni casi, anche il path tracing, generando comunque molti FPS grazie alle tecnologie NVIDIA presenti. Di fatto è possibile giocare a tutto con la massima qualità grafica a risoluzione QHD, mentre i giochi meno impegnativi possono essere spinti anche in 4K, dove si riescono a raggiungere i 60 FPS.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Durante le sessioni di gioco non ci sono problemi di temperature, né per quanto riguarda la scheda grafica, che si ferma a un valore medio di circa 65°C che sul processore, che anche nei momenti più impegnativi non va oltre i 70°C.

Chi dovrebbe acquistare questa configurazione?

Si tratta di una build ideale per chi cerca un PC performante con GPU NVIDIA, per giocare a risoluzione QHD con ray tracing alla massima qualità. Grazie alle capacità della RTX 5070 il PC è ottimo anche per altri ambiti, come il video editing e l’uso di intelligenza artificiale in locale, due campi dove la GPU NVIDIA performa decisamente meglio della concorrenza.