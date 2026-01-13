Avatar di Ospite Core_Scout #226 0
quindi niente gpu nuova? un po' deludente
Il lancio è previsto per seconda metà 2025 o inizio 2026

ma come li scrivete sti articoli?
scaffale
Non li scrivono loro, sono riassunti di notizie fatte dalla AI.
Loro si limitano a scrivere al massimo 4 linee e infatti sono quelle che contengono più errori delle altre.
Il "giornalismo" di questo sito ormai è questo. Non so se ve ne siete accorti ma sono rimasti solo 2 articolisti che pubblicano decine e decine di articoli al giorno. Secondo voi come fanno?
Credo che tra un po' chiuderanno come Anandtech. Solo che quest'ultimo è stata una perdita infinita per il mondo dell'informazione tecnologica, mentre la chiusura di questi "Authority on tech" sviliti a ruolo di muri da echo (con distorsioni pazzesche visti gli strafalcioni che spesso scrivono su argomenti di cui non hanno la minima conoscenza) non li rimpiangerà nessuno.
Praticamente, come ormai è prassi di AMD, sta copiando quello che fa la concorrenza.
Sento già la gente esultare per queste nuove architetture, mentre ieri quelle di Intel fatte allo stesso modo erano pura cacca. AMD sempre in ritardo anche se usa PP migliori. Chissà cosa succederà quando ritornerà a usare quelli meno raffinati.
