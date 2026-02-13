Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
Bene, anche se non la uso.
Devono fare anche altro però, magari diminuendo il controllo dei dati e migliorando la privacy.
Avatar di Numero 8 163
Chissà cos’altro ha sto SO che ancora devono sistemare, più si sta ancora con W10, meglio è
Avatar di giocchan 38
Sempre avuta la barra verticale a sinistra. A casa uso ancora W10 solo per quel motivo. In ufficio ho dovuto aggiornare a W11, ma ho immediatamente installato hack di terze parti per avere la barra dove voglio io. MS autolesionista.
Avatar di Ospite Ruby_Runner #646 0
Il 98% non la usa... ma il 2% sì.
E il 2% di utenti windows sono venti milioni di persone. Mezza Italia.
